México y Estados Unidos aceleran saneamiento en cuenca Tijuana–San Diego

. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, se reunieron en San Diego para revisar avances y compromisos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sostuvieron una reunión en San Diego, California, para fortalecer la colaboración en materia de infraestructura hídrica fronteriza y acelerar proyectos de saneamiento en la cuenca Tijuana–San Diego.

La secretaria Alicia Bárcena Ibarra y el administrador Lee Zeldin revisaron los avances de los compromisos asumidos en 2022. México concluyó la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos y avanza en la construcción de colectores, estaciones de bombeo y la rehabilitación de las plantas Arturo Herrera y La Morita, con meta de concluir en 2027.

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a acelerar la ampliación de la Planta Internacional de Tratamiento en South Bay, San Ysidro, originalmente prevista para 2029, con el objetivo de finalizar antes de 2027. También se acordó ampliar temporalmente su capacidad de tratamiento de 25 a 35 millones de galones diarios.

Ambos gobiernos destacaron el respaldo de sus presidentes, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, para lograr soluciones prontas en beneficio de las comunidades fronterizas. En este marco, se alcanzaron acuerdos clave: reunión inmediata de los comisionados de la CILA para revisar el Acta 328; convocatoria urgente al Consejo del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK); y la reconducción del agua tratada hacia la presa Abelardo Rodríguez para evitar descargas al río Tijuana.

Las delegaciones de ambos países estuvieron integradas por representantes consulares, autoridades ambientales y especialistas técnicos, quienes reafirmaron el compromiso de mantener una colaboración transparente, respetuosa y con pleno apego a la soberanía de cada nación.

La Semarnat y la EPA reiteraron que estos proyectos buscan garantizar un entorno más sano, seguro y resiliente para los habitantes de Tijuana y San Diego, fortaleciendo la cooperación binacional en favor del medio ambiente y la calidad de vida en la región.