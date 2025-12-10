Niega Senado licencia de parternidad a Juez de control; planteó 90 días con goce de sueldo

Senado

Con 51 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones, el pleno del Senado, negó otorgarle licencia para separarse de su cargo por un plazo de 90 días al juez de control Héctor Roberto Capetillo Lizama, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, quien presentó la solicitud como ausencia de paternidad y pidió goce de sueldo.

El presidente de la comisión de Justicia del Senado, Javier Corral explicó que la Constitución mexicana establece que las licencias para los integrantes del Poder Judicial que superan un mes se conceden por la mayoría de los miembros presentes en el Senado de la República y en sus recesos por la Comisión Permanente, además son sin goce de sueldo y no pueden exceder un año.

El morenista aclaró que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no tiene disposición relativa al tema, pero la Ley Federal del Trabajo sí, y ahí se establece en el artículo 132 que se concederán cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual forma por la adopción de un infante.

Corral Jurado explicó que se contactaron con el juez de control con el fin de que reformulara la petición de licencia de 90 días sin goce de sueldo, pero el impartidor de justicia refirió que no puede prescindir de su ingreso.

La oposición criticó la determinación de la mayoría parlamentaria al acusar que ello va en detrimento de las mujeres.

“Negar una licencia de paternidad, con eso están mandando un claro mensaje a las mamás, mujeres, la responsabilidad y la obligación del cuidado de sus hijos, es solamente tuya, vaya tiempo de las mujeres con ustedes”, aseveró la senadora del PAN, Laura Esquivel

El PRI argumentó que esta negativa es resultado de una reforma judicial que propicia el control de los juzgadores.

“Un sistema donde el mensaje es claro, si no actúas como yo quiero te bloqueo, te presiono o te niego tus derechos, discrecionalidad para controlar al juez judicial, porque a demás si hoy un juez sin la preparación y la experiencia necesaria pide licencia, la culpa no es de él, bueno aquí denota la ignorancia de este juez”, explicó la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria