No se va a dar una intervención de EU a México, afrima Sheinbaum

Sheinbaum descarta intervención estadounidense en territorio mexicano (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles una posible intervención de Estados Unidos en México, como volvió a sugerir Donald Trump, indicando que “no es necesario” ya que el país es “soberano”.

“Eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, indicó Sheinbaum en la Mañanera del Palacio Nacional.

Este martes, en una entrevista con el medio estadounidense Politico, Trump mencionó que podría ordenar operaciones militares en México contra los cárteles, incluso ataques similares a los que ya autorizó contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia.

Al ser cuestionada sobre la insitencia del líder republicano sobre estas intervenciones pese al entendimiento con México, Sheinbaum rechazó posicionarse de manera reiterada.

“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso”, destacó.