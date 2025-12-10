Presidenta Sheinbaum:”el IMSS seguirá siendo por muchas generaciones un faro de bienestar”    La mandataria sostuvo que el Seguro Social es un orgullo nacional y enfrenta grandes desafíos, luego de larga noche de abandono neoliberal 

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum en elmarco de la Asambla General del IMSS aseveró que el dicho instituto "seguirá siendo por muchas generaciones un faro de bienestar”, el cual, reconoció enfrenta grandes desafíos, luego de larga noche de abandono neoliberal

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que “el IMSS seguirá siendo, por muchas generaciones más, un faro de bienestar, un pilar de derechos y un símbolo del México fraterno y humano que estamos construyendo”.

Al encabezar la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la inauguración del nuevo Hospital General Regional (HGR) No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, en el estado de Puebla, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que el IMSS “es una de las instituciones más queridas, más respetadas y emblemáticas del Estado mexicano: es parte viva de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro compromiso como nación”.

Recordó que nació en la revolución mexicana, concebido desde la visión de estado del general Lázaro Cárdenas quién entendió la necesidad de garantizar seguridad y bienestar a la clase trabajadora.

A lo largo del tiempo, abundó, “incluso en la larga noche neoliberal, cuyo objetivo real era desmantelar y privatizar bajo la idea de debilitar lo público y convertir en negocio lo que debe ser un derecho, el IMSS resistió y también resistió a graves momentos de corrupción de personajes que convirtieron los recursos de las y los trabajadores en botines privados.

“Resistió porque millones de mexicanas y mexicanos y sus trabajadores lo defendieron”.

Aún en tiempos difíciles, señaló la presidenta Sheinbaum Pardo, pandemias o crisis económicas el Seguro Social ha mantenido su vocación fundamental: trabajar para servir y por ello para México el IMSS no es solo una institución administrativa sino un espacio de esperanza donde las familias saben que no están solas, donde se atienden emergencias, se salvan vidas, donde nacen vidas, es un lugar donde la solidaridad, la fraternidad se transforma en práctica cotidiana, y en donde, desde el inicio de la Cuarta Transformación se ha puesto nuevamente en el centro el valor de lo público y el gobierno también y el fortalecimiento de lo social.

Asimismo, sostuvo que contrario al debilitamiento institucional que vivió el IMSS en la etapa neoliberal, al terminar el sexenio se habrán incorporado el triple de camas de hospital que las que se crearon en los últimos 36 años.

En este sentido, admitió que hay grandes desafíos: “en estos doce años vamos a crecer once mil camas, casi tres veces lo que se creció en 33 años. Esto se puede hacer con recursos propios del IMSS porque ha aumentado el salario y hay un mayor número de trabajadores que forman parte de la seguridad social como una decisión de política pública para fortalecer lo público”.

La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que a partir de enero del próximo año, iniciará una credencialización universal con los datos de la persona: que diga qué derechohabiencia tiene, el centro de salud que le corresponde, el hospital, “e ir avanzando poco a poco que todos los sistemas tengan el mismo sistema digital de expediente médico se podrá avanzar mucho más rápido a la universalización del sistema de salud”.