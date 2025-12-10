SAT desmiente sanciones generalizadas por factureras tras reformas

Ante la información difundida en diversos medios sobre presuntas modificaciones al marco legal para combatir a las factureras, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una aclaración oficial para precisar el alcance de las reformas fiscales recientes.

El organismo explicó que los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), aprobados por el Congreso de la Unión y que entrarán en vigor a partir del próximo año, buscan reforzar el combate a la evasión fiscal, brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes y generar condiciones de equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El SAT subrayó que estas modificaciones están dirigidas exclusivamente a personas físicas o morales que emitan facturas falsas con fines de evasión. Aclaró que no se trata de un programa masivo ni de una medida que afecte a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias, sino de acciones específicas y justificadas.

Asimismo, desmintió que las reformas contemplen prisión preventiva oficiosa para cualquier contribuyente ante la sola sospecha de facturación falsa pues la autoridad fiscal debe sustentar sus investigaciones y comprobar la existencia de operaciones simuladas, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de audiencia, para evitar que los contribuyentes queden en estado de indefensión.

Otro punto aclarado es que las modificaciones no otorgan nuevas facultades al SAT para congelar cuentas bancarias.

Finalmente, el organismo recordó que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal conforme a su capacidad económica mediante instrumentos legales como billete de depósito, prenda o hipoteca, carta de crédito, fianza, obligación solidaria o embargo en la vía administrativa.

Con estas precisiones, el SAT reiteró su compromiso de fortalecer el combate a la evasión y elusión fiscal con herramientas más eficaces y transparentes, siempre dentro del marco legal y con respeto a los derechos de los contribuyentes.