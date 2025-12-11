INE definirá propuesta interna rumbo a la Reforma Electoral: Taddei Zavala

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, durante la larga sesión de este jueves. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, durante la larga sesión de este jueves. (Foto: Cortesía)

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que será el martes próximo, en mesa de consejeros, cuando se se revisarán las propuestas que el Instituto presentará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, esto como parte de un proceso de construcción colegiada. Al tiempo, precisó que los documentos que han circulado en los últimos días no corresponden a una postura definitiva del INE, sino a insumos internos de trabajo, es decir, productos preliminares e inacabados, utilizados como base técnica entre las consejerías y las áreas del Instituto.

“El martes tenemos reunión para análisis porque estamos construyéndolo de manera colegiada, pero es una pena que un producto interno, que sabemos que es un producto inacabado porque es el primer saque, esté circulando”, amplió para luego agregar que los once integrantes del Consejo General participarán en la revisión de contenidos y en la elaboración de la versión que será presentada oficialmente.

Adicionalmente, Taddei adujo que, de acuerdo con el calendario previsto, el documento consolidado se entregará a la Comisión Presidencial en enero de 2026, manifestó que será “más o menos el día 12. Es lo que se está estimando”.La consejera adelantó que propuesta final contará con el respaldo unánime de los consejeros y aseveró que el documento reflejará una combinación de consensos y posturas individuales, todas legítimas dentro de un órgano colegiado; “Habrá temas con unanimidad, otros con mayoría, otros con minoría y otros unisolos. Todos son válidos igualmente porque son producto de la reflexión de cada consejería”, agregó.

Finalmente, recordó que el INE ha mantenido una política de apertura para recibir y canalizar planteamientos externos, incluyendo los de organizaciones que buscaban hacer llegar sus propuestas a la Comisión Presidencial. En consonancia, sostuvo que el objetivo del INE estriba en poner sobre la mesa todas las opiniones y reflexiones que considere relevantes para el proceso de reforma electoral, por lo que “seguiremos opinando desde la colegialidad, desde la unanimidad, desde la mayoría o desde lo individual”.