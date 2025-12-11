No hay diagnósticos de impacto por aranceles a China: PAN; acusa presión de EE.UU

El senador del PAN, Mario Vázquez considera sospechosos esos aranceles sobre todo a China

El PAN en el Senado expresó su preocupación por la ausencia de diagnósticos previos sobre el impacto que tendrán los aranceles a países con los que no tenemos acuerdo comercial sobre todo China, en sectores como el automotriz, juguetes, textil pues si bien pueden proteger sectores productivos y empleos, al final quienes pagan son los consumidores y las empresas.

El PAN a través del senador, Mario Vázquez alertó que estos gravámenes aranceles no constituyen una política industrial pues únicamente es una reorganización de aranceles —cosméticos, juguetes, textiles, electrodomésticos, acero y autopartes— sin justificación ni evaluación de impacto.

“El comercio exterior es el sistema circulatorio de nuestra economía. No se legisla a ciegas, no se legisla por reflejo, no se legisla por presión. México merece estrategia, técnica y certidumbre. No una tabla improvisada”, dijo en relación a la tabla de aranceles

El legislador alertó que aprobar aranceles sin parámetros transparentes abre espacio para prácticas de riesgo en aduanas como la manipulación de clasificación, subvaluación, cupos discrecionales, trato preferencial, contrabando técnico y corrupción estructural.

“Sin controles, lo que realmente se aprueba es discrecionalidad para quien maneja la aduana”, afirmó.

En ese sentido evidenció que no hay un análisis técnico sobre el impacto inflacionario, los efectos en PYMES y consumidores, las consecuencias para cadenas de valor, los impactos regionales o la compatibilidad con el T-MEC.

El legislador de Chihuahua, calificó de “sospechosos” estos aranceles pues consideró que estas medidas podrían responder a presiones comerciales de Estados Unidos respecto a productos chinos.

Dijo que los incrementos arancelarios coinciden con nuevas medidas restrictivas de Estados Unidos hacia manufacturas chinas.

“La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿esta es una estrategia propia… o es un reflejo de Washington? México no debe legislar por presión externa”, cuestionó

Recalcó que los aranceles a importaciones, si bien pueden proteger sectores productivos y empleos, quienes pagan al final son los consumidores y las empresas.

“Generan ingresos adicionales para el Estado y la finalidad no está claramente definida. No hay claridad. Se fortalece la recaudación, pero no sabemos para qué ni cómo se usarán esos recursos”, advirtió.

Mario Vázquez agregó que México requiere fortalecer cadenas productivas, impulsar capacitación y sustituir importaciones estratégicas pero sin diagnóstico ni estrategia ello será imposible.

“El propio dictamen reconoce que no hay información suficiente sobre volúmenes, precios o impactos sectoriales. ¿Cómo se supone que el Senado debe decidir? El Congreso se ha convertido en una oficialía de partes”, lamentó

Advirtió que los aranceles no son elementos administrativos sino herramientas de poder económico que alteran precios, reconfiguran cadenas productivas y pueden impactar empleo, inflación y competitividad.

El senador planteó que México necesita una estrategia integral basada en diagnóstico público de impacto inflacionario, evaluación sectorial rigurosa, consulta con industria, PYMES y consumidores, coordinación con política industrial, logística y energética, y transparencia total y blindaje anticorrupción.