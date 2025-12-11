Por tercera ocasión, INE ira a prisión por voto de mexicanos ahora por elecciones en Coahuila

CDMX — En 2026, en las elecciones locales de Coahuila alrededor de tres mil 347 personas podrán ejercer su derecho al voto dentro de prisión preventiva, informó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión extraordinaria de este instituto se aprobaron los Lineamientos, el Modelo de Operación y la documentación electoral para la organización del voto de las personas en prisión preventiva en el Proceso Electoral Local 2025-2026 en el estado Coahuila de Zaragoza.

La consejera Dania Ravel indicó que a partir de esas tres experiencias hemos advertido tres cosas, la primera, las personas que integran la Lista Nominal de Electores con voto anticipado son en su mayoría personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres cuidadoras primarias; segundo, la participación supera consistentemente el 85 por ciento de quienes se registran; tercero, la modalidad domiciliaria ha demostrado ser un mecanismo seguro, auditable y confiable.

Presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, Dania Ravel Cuevas, subrayó que “ésta será una nueva oportunidad para maximizar los derechos de las personas en prisión preventiva que se encuentren en posibilidad de ejercer su derecho a votar por las 25 diputaciones que se van a renovar en Coahuila”.

Lo anterior, sin dejar de garantizar la seguridad tanto de las personas en prisión preventiva, como de las que laboran en los centros penitenciarios y de quienes ingresarán para hacer posible esta modalidad de votación.

La Consejera Ravel precisó que el INE ha llevado a cabo la organización del ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva en cinco procesos electorales, de los cuales uno ha sido federal, uno concurrente y tres locales, en los cuales han emitido su voto un total de 33 mil 974 personas.

“Ésta, dijo, será la tercera ocasión que se implementa esta modalidad de votación en Coahuila, en sus ocho centros penitenciarios en donde se encuentran recluidas tres mil 347 personas”, expresó.

La votación anticipada de las personas en prisión preventiva se llevará a cabo del 18 al 24 de mayo de 2026, conforme a la logística y horario acordados con cada centro penitenciario.