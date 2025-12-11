Recibe el IMSS Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos

Premio Nacional Prácticas en Derechos Humanos

El día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha recibido, dentro de la categoría “Cumplimiento total de recomendaciones”, el segundo lugar del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025.

Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección Jurídica del IMSS, fue quien recibió el reconocimiento en nombre de la institución.

La entrega de los reconocimientos a las instituciones que trabajan bajo una atención digna, se llevo a cabo en el Senado de la República y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El IMSS se consolida, con este galardón, como una institución líder en la implementación de las buenas prácticas en derechos humanos. Esto por medio del fortalecimiento de su papel como referente nacional en la atención a quejas y en la construcción de un entorno más justo, y transparente.

Durante la ceremonia se contó con la participación de la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ma. Rosario Piedra Ibarra, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla y Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH.

De igual manera estuvieron presentes las niñas y los niños ganadores del el concurso de dibujo infantil “Mi derecho favorito”.