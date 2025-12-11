Sheinbaum culpa a las sequías por el incumplimiento de tratado de aguas con EU y espera que se resuelva hoy

Sheinbaum culpa a las sequías por el incumplimiento de tratado de aguas (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que este jueves México y Estados Unidos llegarán a un acuerdo debido al tratado de aguas, tras la amenaza que lanzó este miércoles Donald Trump de imponer un 5% de aranceles por el incumplimiento del líquido vital.

Desde la Mañanera del Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que el miércoles por la noche y la mañana de este jueves continuaron con las mesas de trabajo entre ambos países para discutir el tratado de aguas.

“Hay avances, pero todavía no se cierra, se sigue trabajando. Tiene que haber un reconocimiento de ambos países, pues de qué fueron cinco años de sequía. El que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio, no es porque no quisiera México o porque no se quisiera cumplir el tratado, sino porque hubo sequía”, expresó.

Asimismo, precisó que tanto EU como México trabajan para solucionar las diferencias que se han generado en los últimos días.

“El propio tratado establece que si no se entregó en cinco años, pues se puede entregar en los cinco años siguientes, entonces eso es lo que se está trabajando”, agregó.

Igualmente, destacó que el tiempo de cumplimiento esta sujeto a las lluvias que azoten el país.

“En cuánto tiempo, todo depende también pues de cuánta lluvia tengamos este año, en el 2025 hubo más lluvia que en el 2024, 2023 y 2022. Esto permite que podamos cumplir de mejor manera con el tratado y tiene que haber un reconocimiento esta situación de ambos países, y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa, entonces yo espero que hoy mismo pueda ya llegar a un acuerdo”, finalizó.