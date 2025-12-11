Temporada navideña dispara en 70% accidentes automovilísticos por consumo de alcohol: Cruz Roja

El excesivo consumo de alcohol en temporada navideña aumenta en gran medida los accidente automovilisticos Accidente de coche en la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Diciembre es sinónimo de comidas de fin de año, fiestas, posadas, y el llamado “maratón Guadalupe Reyes” que arranca este jueves, pero también esta época viene acompañada de consumo, muchas veces excesivo, de bebidas alcohólicas; lo que incrementa el riesgo de accidentes automovilísticos hasta en un 70% en esta temporada navideña.

De acuerdo con datos de la Cruz Roja Mexicana, los accidentes automovilísticos se disparan hasta en un 70% en la temporada navideña.

El consumo de alcohol constituye un grave problema de salud pública en México. En 2022, se estimaron alrededor de 210 mil nuevos casos de enfermedades atribuibles al alcohol, así como 41 mil muertes asociadas a su consumo, lo que representa 112 muertes al día.

“Este aumento en el consumo de alcohol durante el mes de diciembre tiene un costo muy alto para las y los mexicanos: estudios hospitalarios han documentado que aproximadamente 30% de las personas atendidas por lesiones en servicios de urgencias habían ingerido alcohol en las horas previas al evento, duplicando así el riesgo de presentar lesiones graves que ameritan hospitalización”, explica la Directora del Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación de las Adicciones y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA), la doctora Verónica Lozano Morales.

Otros estudios –agrega--han señalado que una proporción significativa de los traumatismos y eventos violentos atendidos en unidades de salud ocurre durante fines de semana, noches y periodos festivos, momentos en los que aumenta el consumo de alcohol.

La Red de Acción sobre Alcohol (RASA) asevera que el alcohol presente en todas las bebidas — vino, cerveza o licores— sigue ocasionando daños a la salud de la población pero las autoridades mexicanas han sido omisas en impulsar las estrategias más costo-efectivas recomendadas por organismos internacionales para disminuirlos.

Entre las principales afecciones se encuentran la cirrosis hepática, la pancreatitis, el alcoholismo, diversos tipos de cáncer y el daño neurológico.

Por ello, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) exhorta a la presidenta Claudia Sheinbaum impulsar una política nacional y fiscal integral que aumente los impuestos al alcohol, regule efectivamente su disponibilidad, restrinja la publicidad, promoción y patrocinio de estas bebidas e incluya leyendas de advertencia con el riesgo de cáncer en los envases de bebidas alcohólicas.

“A pesar de la evidencia disponible, el gobierno de México ha sido omiso a este problema que afecta a toda la población. El aumento en la ingesta de bebidas alcohólicas se asocia con más accidentes viales, aumento en la violencia, intoxicaciones agudas y complicaciones de enfermedades crónicas, además de impactar la salud mental y la convivencia familiar”, advierte Luis Alonso Robledo de la Red de Acción sobre Alcohol