Admiten en INE que dejó caducar denuncias de ciudadanos contra partidos por indebida afiliación

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) admitió que este órgano autónomo se ha rezagado en su facultad sancionadora, lo que ha permitido que “muchos” casos caduquen y se viole garantizar derechos ciudadanos contra partidos políticos, como PRI y Morena, que tienen en puerta multas de más de 120 mil pesos por indebida afiliación.

La consejera electoral Claudia Zavala, integrante de la comisión, reprobó que por una inactividad procesal atribuida a los propios consejeros caduquen las denuncias en perjuicio del interés público.

“Este atraso no debió haber sucedido, lamentablemente hemos caducado muchos asuntos, por una inactividad procesal atribuida a nosotros, pero ojalá ahora nosotros limpiemos todo. Y nunca más la autoridad, por el paso del tiempo, pierda esa potestad sancionadora que le ha sido concedida para preservar el interés público. Las resoluciones llevan implícito un gran trabajo de investigación, algunas complejas, otras no tanto, pero estoy segura que daremos buenas cuentas, porque de años atrás ya no quedan más por desahogar”, expuso.

El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas, hizo un reconocimiento a la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC), a cargo de Mario Velázquez, por el enorme esfuerzo para abatir el rezago.

Este viernes la comisión resolvió cuatro procedimientos sancionadores derivados de denuncias que se suman a 50 que el Consejo General del INE deberá resolver en sesión la próximasemana.

Aclaró que en los últimos seis meses se han resuelto 270 procedimientos, y actualmente quedan por analizar por la UTC sólo 97.

Los consejeros sometieron votación la resolución de cuatro Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) por indebida afiliación a tres partidos políticos nacionales en perjuicio de cuatro personas.

El colegiado determinó por unanimidad de votos que, en un asunto, no se acredita la infracción, toda vez que el partido presentó los elementos de prueba para comprobar que la afiliación se hizo con el consentimiento de la persona denunciante y, en un segundo asunto se sobreseyó, debido a que se presentó escrito de desistimiento por parte de la persona quejosa.

En otros dos procedimientos, por unanimidad de votos, se acreditó la infracción de afiliación indebida en perjuicio de dos personas por parte del Partido Revolucionario Institucional y de Morena, respectivamente, por lo que se propone una multa de más de 120 mil pesos.