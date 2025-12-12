Marcha del Silencio de la Generación Z: Fecha, horario y ruta en CDMX

La Generación Z convocó a una “Marcha del Silencio” en Ciudad de México para el próximo 14 de diciembre, una movilización que culminará en el Zócalo capitalino. La protesta, difundida a nivel nacional bajo el lema “No hay nada que celebrar”, se realizará en completo silencio como reclamo a “un Estado que no ha respondido”.
Horario y ruta de la marcha
El movimiento anunció en redes sociales que la concentración iniciará a las 10:30 a.m., con 30 minutos de tolerancia, para partir en punto de las 11:00 a.m. desde el Ángel de la Independencia.
La ruta será la siguiente:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo CDMX
Generación Z informó en la misma publicación que se habilitarán puntos de encuentro e integración para los contingentes que se incorporen más tarde, con un tiempo máximo de espera de cinco minutos en cada uno:
- Monumento a Cuitláhuac (11:25 a.m.)
- Fuente de la República (12:00 p.m.)