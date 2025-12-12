Metrópoli

La “Marcha del Silencio” de la Generación Z se llevará a cabo el 14 de diciembre, con salida desde el Ángel de la Independencia y un recorrido que avanzará por Reforma y el centro de la Ciudad rumbo al Zócalo. Habrán puntos de encuentro para quienes se sumen más tarde

Marcha del Silencio de la Generación Z: Fecha, horario y ruta en CDMX

Por Santiago Altuzarra
Marcha del Silencio de la Generación Z: Fecha, horario y ruta en CDMX FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La Generación Z convocó a una “Marcha del Silencio” en Ciudad de México para el próximo 14 de diciembre, una movilización que culminará en el Zócalo capitalino. La protesta, difundida a nivel nacional bajo el lema “No hay nada que celebrar”, se realizará en completo silencio como reclamo a “un Estado que no ha respondido”.

Horario y ruta de la marcha

El movimiento anunció en redes sociales que la concentración iniciará a las 10:30 a.m., con 30 minutos de tolerancia, para partir en punto de las 11:00 a.m. desde el Ángel de la Independencia.

Marcha del Silencio de la Generación Z: Fecha, horario y ruta en CDMX

La ruta será la siguiente:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Zócalo CDMX
Marcha del Silencio de la Generación Z: Fecha, horario y ruta en CDMX

Generación Z informó en la misma publicación que se habilitarán puntos de encuentro e integración para los contingentes que se incorporen más tarde, con un tiempo máximo de espera de cinco minutos en cada uno:

  • Monumento a Cuitláhuac (11:25 a.m.)
  • Fuente de la República (12:00 p.m.)
Marcha del Silencio de la Generación Z: Fecha, horario y ruta en CDMX

