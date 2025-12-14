En América Latina hay más desigualdad laboral ligada a la discapacidad

Personas con discapacidad viven mayor pobreza Daniela González Ollino, especialista del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía División de Población CEPAL resaltó que los niveles de pobreza y desigualdad son mayores en aquellos hogares en donde viven personas con discapacidad, lo que implica ingresos bajos e inestables, carencia de cuidados, de apoyo y asistencia para su autonomía

La experta en políticas públicas sobre envejecimiento, personas mayores y sus derechos, destacó que al menos 6.5% de los habitantes de América Latina y el Caribe tiene algún tipo de discapacidad, y refirió que tan sólo, con base en datos de los censos más recientes, Chile presenta una de las cifras más altas hasta ahora, con 11%.

En este sentido, resaltó que es de suma importancia tomar en cuenta que cada una de las naciones de la región atraviesa por una transición demográfica diferente y en consecuencia, aquellas con más sociedad envejecida registrarán mayor proporción de personas con capacidades diferentes.

Aclaró que a mayor edad, es más probable que las personas presenten alguna discapacidad, sobre todo en mujeres, debido a la elevada esperanza de vida y, por tanto, con más necesidades de asistencia y cuidados de largo plazo.

Al dictar la conferencia “Importancia de la medición de la discapacidad”, como parte del Segundo Seminario de Procesos Institucionales con Perspectiva de Discapacidad en la UNAM, señaló que existen brechas de desigualdad interseccionales, toda vez que en algunos casos hay mayor presencia en zonas rurales como sucede en México, Colombia, Ecuador y Panamá, por ejemplo, dijo.

Ellas y ellos, abundó, presentan niveles educativos más bajos según su condición, en tanto que menos de 40 por ciento forman parte de la fuerza laboral con salarios bajos y tasas de desempleo mayores. Las mujeres tienen menor probabilidad de estar empleadas.

Planteó que los censos de población y vivienda, además de encuestas de hogares en la región son una de las fuentes de datos principales para medir la discapacidad en América Latina, “en ausencia de registros sectoriales de educación y salud”, ya que todavía no se cuenta con información robusta y masiva relacionada con la salud sexual y reproductiva de ellas y ellos.

Es un tema que no está incorporado en este tipo de ejercicios y en lo cual deberíamos avanzar -porque es un derecho del que desconocemos si se está garantizado- al igual que en la eliminación de las situaciones de discriminación, estigma, violencia y barrera en el plano comunitario.

En el ámbito educativo, señaló, entran a la enseñanza formal, pero hay deserciones, lo mismo ocurre con la educación superior, ya que tienen niveles de dependencia que se traducen en necesidades de apoyo, asistencia y cuidados, pero también se debe garantizar su autonomía y vida independiente.

Ante ello, resaltó, es crucial ubicarnos en el enfoque social y de derechos de las políticas públicas en los marcos jurídicos y normativos, así como en los sistemas de protección social en la región, porque en numerosos casos no están siempre insertas en esos sistemas al estar fuera del ámbito laboral.