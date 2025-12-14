IMSS incorpora cirugía robótica para reemplazo de rodilla

IMSS cirugías de alta precisión robótica Con robot de alta precisión quirúrgica el IMSS realiza intervenciones menos invasivas con cortes exactos reduce sangrado, dolor, tiempo de recuperación y mayor durabilidad de los implantes

Con el apoyo de un robot de alta precisión quirúrgica, médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaron la primera operación de rodilla, que permite intervenciones menos invasivas.

Médicos especialistas del Hospital de Ortopedia de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del Seguro Social realizaron la primera artroplastia total de rodilla asistida por robot, mediante la incorporación de nueva tecnología que eleva la precisión quirúrgica, mejora resultados clínicos y reduce complicaciones posoperatorias.

El doctor Adrián Huematzin Rivera Villa, jefe del Departamento Clínico de Reemplazos Articulares mencionó que “la exactitud del robot permite colocar los componentes con un nivel de alineación que antes era complicado realizar de manera manual”.

La tecnología facilita una alineación personalizada o fenotípica, orientada a las necesidades funcionales de cada paciente para mejorar su movilidad. La técnica no requiere tomografías ni resonancias; el equipo genera la información en tiempo real por medio de sensores que alimentan al software y proporcionan retroalimentación inmediata al cirujano.

Estas características permiten menos sangrado, menor dolor, una reducción significativa en transfusiones y menor riesgo de infecciones nosocomiales. “Buscamos procedimientos más seguros, estancias hospitalarias más cortas y pacientes que recuperan su vida cotidiana en menos tiempo”, aseveró el galeno.

Así, esta innovación permite intervenciones menos invasivas, mayor durabilidad de los implantes y una recuperación más rápida para los pacientes.

En este sentido, es importante resaltar que en el servicio de Reemplazos Articulares de la UMAE se realizan cada año alrededor de 2,400 artroplastias de rodilla y 1,900 de cadera, con lo que, con la incorporación de la cirugía robótica, el equipo médico proyecta incrementar la capacidad quirúrgica hasta en un 20%, en el Hospital de Ortopedia en Magdalena de las Salinas.

El Seguro Social resaltó que este equipo robótico permite a los médicos especialistas realizar cortes exactos en fémur y tibia mediante una fresa controlada por software, lo que sustituye las plantillas tradicionales y elimina la necesidad de guías externas.

Los pacientes que se someten a este tipo de cirugía presentan altas tasas de recuperación y pueden reducir su estancia en el posquirúrgico inmediato hasta dos días antes respecto a la cirugía convencional. En casos específicos, es posible el alta el mismo día, con seguimiento a cargo del personal médico, lo cual además favorece la rotación de camas y el ingreso oportuno de más pacientes.

Además, al tratarse de un hospital escuela, la incorporación del robot fortalece la formación de residentes, así como médicos que realizan la alta especialidad, quienes gracias a estos avances, desarrollan habilidades en técnicas de vanguardia que impactan positivamente en la institución y en el país.