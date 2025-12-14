Infonacot ofrece créditos con la tasa de interés más baja del mercado

Salvador Gazca, coordinador general comercial del Infonacot Trabajadores (Infonacot), Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), en entrevista con Crónica (SUNNY QUINTERO)

Con más de dos millones de créditos otorgados este año a trabajadores formales y recursos del orden de los 56 mil millones de pesos, el Infonacot, es hoy una vía segura, y rápida para poder obtener un préstamo.

En entrevista con Crónica, Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), enfatizó que arriba del 65% de los créditos otorgados son para personas con ingresos de uno a dos salarios mínimos “un perfil a quienes la banca privada no le presta tan fácilmente”.

El riesgo para estos trabajadores, dijo, es buscar otro tipo de créditos con agiotistas los llamados “goteros”, que parecen fáciles o rápidos, pero terminan pagando dos o tres veces más de lo que piden”.

Crédito vía nómina fácil, rápido y seguro

“Hoy en día, otorgamos el crédito vía nómina, con la tasa más baja del mercado, incluso se puede verificar en la Condusef y además de fácil y rápido de tramitar, el recurso se obtiene el mismo día y se deposita en la cuenta bancaria de nómina de la o el trabajador”.

Gazca Herrera aclaró que otro segmento de especial importancia para el instituto, son las mujeres con dos productos: “crédito mujer en efectivo” y “crédito en efectivo”, con las tasas de interés todavía más bajas, que permite seguir avanzando en la equidad de género que se ha venido procurando en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestras tasas son las más bajas del mercado, pero a la mujer se le da un crédito todavía más barato, lo que permite que ellas puedan pagar menos y pedir más crédito”.

CAT desde 17% a 25.5%, el más bajo del mercado

Al respecto, precisó que la tasa de interés promedio es de 15.5%, pero para las mujeres es del 8.9%, así como el Costo Anual Total (CAT), que va a ser el costo total del crédito y el costo promedio anual con Infonacot oscila entre 17%,18%,19% o 25.5%, y si se compara en la Condusef en cuanto a créditos vía nómina, el que nos sigue, alcanza el 48%, “es decir, casi el doble, dentro de la banca regulada”.

Enfatizó también que hoy Infonacot, no se limita a créditos para muebles y electrodomésticos o electrónicos, sino que el recurso en efectivo permite a miles de familias utilizar los recursos en lo que mejor consideren, como en esta época: regalos navideños, las posadas, la cena navideña, graduaciones, o también arreglar la casa, componer el carro, “lo que más se necesite”.

Acceso a crédito Infonacot, un derecho de los trabajadores

Para obtener el crédito, explicó Salvador Gazca Herrera, la o el trabajador interesado sólo debe verificar que su empresa este dada de alta ante el instituto, y si no es así solicitarlo, ya que es un derecho de los trabajadores.

Después el trabajador saca una cita vía internet en el portal www.fonacot.gob. mx, acude el día que le corresponda a los módulos de atención, solicita el monto del crédito solicitado –el cual se aprobará con base a su ingreso mensual y puede alcanzar un máximo de hasta 4 meses de su salario-, con un porcentaje de descuento que se hará vía nómina desde el 10% hasta 20%”.

El plazo de pago también lo define el trabajador: 6, 12, 18, 24 ó 30 meses. “Nosotros nos encargamos de avisar a la empresa que un trabajador solicitó un crédito y la cantidad que hay que descontarle, así de fácil”.

Asimismo, resaltó que la o el trabajador tampoco está obligado a sacar toda su línea crediticia en una sola exhibición, sino que si lo necesita puede obtener un crédito y luego regresar a solicitar otro más si su capacidad crediticia se lo permite o si ya pagó el 30% de su préstamo anterior.

70% de los créditos son recurrentes

Esto ha permitido que hasta el 70% de los créditos sean recurrentes “porque es gente que ya entendió el crédito Fonacot y se ha dado cuenta que es la opción más barata del mercado”, insistió.

Además, se cuenta con un seguro de desempleo, con lo que si el trabajador debe, y deja de tener ingresos, el seguro le permite por lo menos seis meses seguir pagando su crédito”.

Sostuvo que la empresa que no se afilie se podría hacer acreedora a una multa económica, e insistió en que es un trámite completamente gratuito que no le cuesta nada a la empresa, y tampoco queda en un papel como deudor solidario, ya que el crédito es sólo responsabilidad del trabajador y su la empresa sólo descuenta los recursos y los pagar a Infonacot.

Planteó que si la empresa descuenta, pero no paga a Infonacot, se inicia un proceso judicial, aunque reveló que no se han tenido esos casos, y lo que se ha llegado a tener es una falta de coincidencia en los descuentos, quizá porque el trabajador faltó a trabajar y se le descontaron algunos días.

Infonacot, institución con autosuficiencia financiera

Salvador Gazca enfatizó que la autosuficiencia financiera permite al instituto tener recursos todo el año para atender la demanda de los trabajadores, y señaló que para el próximo año, se proyecta pasar de los 56 mil millones de pesos de 2025, a 69 mmdp en 2026, y los créditos otorgados se proyecta aumenten de dos millones este año, a dos millones 150 mil para el 2026.

Gazca Herrera, exhortó a las personas interesadas en obtener un crédito, a no dejarse sorprender por intermediarios, ya que todos los trámites son totalmente gratuitos, sencillos y rápidos y aconsejó a no intentar alterar recibos de nómina con el fin de obtener un monto más alto de crédito, ya que los recibos de nómina se validan a través del SAT y si hay un recibo alterado, además de incurrir en un fraude, entonces se va a ver afectado, porque ya no se le otorgará el crédito”.