Intensa gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio de chihuahuenses

Presidenta Claudia Sheinbaum en Chihuahua La mandataria firmó decreto para restitución de tierras al pueblo Ódami, inaugura centro libre para atención de mujeres y convivió con jóvenes que contarán con una nueva preparatoria

En una intensa gira por Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas para el pueblo Ódami, que fue despojado de sus tierras y que hoy reciben justicia territorial en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, lo anterior, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en aquella entidad.

“Estamos una vez más aquí en la Sierra, ahora con el pueblo Ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido: 3 mil hectáreas que se están entregando el día de hoy para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte del Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara”, aseveró.

Con ello, la jefa del Ejecutivo Federal, en Santa Tulita, Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, firmó el decreto para restituir más de 3 mil hectáreas de tierras al pueblo ódami.

Más tarde, en Ciudad Juárez, la presidenta Sheinbaum Pardo inauguró, el segundo Centro LIBRE, en el que se se otorgarán gratuitamente asesorías legales, atención psicológica y talleres de todo tipo de actividades porque las mujeres pueden ser lo que quieran ser.

La mandataria aseveró que se les llaman “Centros LIBRE “porque es tiempo de mujeres sin violencia y también de libertad. Es tiempo de libertad y es tiempo también de amor, por eso estos Centros LIBRE, la Cartilla, las Tejedoras y además estamos haciendo muchas otras cosas”, y reafirmó su compromiso: “es tiempo de mujeres sin violencia”, al tiempo que insistió en que “las mujeres pueden ser lo que ellas quieran”.

Recordó que además de estos espacios, el Gobierno de México ha distribuido más de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres; se conformó la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria y más de 3 millones de mujeres de 60 a 64 años ya cuentan con su Pensión Mujeres Bienestar.

La mandataria también acudió a un encuentro con las y los estudiantes del nuevo CBTIS, quienes en un diálogo directo con la mandataria externaron su enorme emoción de poder contar con una nueva preparatoria que les abre la oportunidad de poder continuar con sus estudios. El nuevo plantel abrirá sus puertas en febrero, para que haya más preparatorias que queden cerca de la casa en beneficio de cientos de jóvenes de aquella entidad.