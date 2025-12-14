Plan Michoacán impulsa la restauración de 950 Has.  en cuenca del Lago de Pátzcuaro

Restauración en el Lago de Pátzcuaro Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se destinará una inversión de 37 mdp, para impulsar la restauración de 950 hectáreas en cuenca del Lago de Pátzcuaro, acciones que beneficiarán a comunidades, ejidos y pequeños propietarios de seis municipios michoacanos

Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impulsa la restauración de 950 hectáreas en la cuenca del Lago de Pátzcuaro.

La dependencia, encabezada por la secretaria Alicia Bárcena precisó que se dio un paso clave para recuperar la cuenca del Lago de Pátzcuaro, luego de que en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se llevó a cabo la firma de convenios de concertación para el otorgamiento de apoyos del programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 2025, a través de la convocatoria específica para la cuenca del lago de Pátzcuaro, en Michoacán.

Con estos instrumentos se restaurarán 950 hectáreas de la región: 926 de restauración de paisaje y 24 de restauración productiva, sumando esfuerzos para que la rehabilitación de la cuenca se traduzca en más agua, más vida y más oportunidades para las comunidades ribereñas.

A través de este programa se apoyará a 39 beneficiarios de seis municipios: Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro, Nahuatzen y Tingambato, de los cuales, siete son comunidades indígenas, nueve ejidos y 23 pequeños propietarios.

Asimismo, ocho viveros serán operados por mujeres de comunidades y ejidos, quienes producirán la planta necesaria para las tareas de restauración.

La inversión total asciende a 37 millones de pesos, recursos que se ejercerán durante un periodo de cinco años para asegurar la continuidad de las acciones de restauración y protección.

El Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales tiene como objetivo reparar los ecosistemas forestales afectados mediante acciones de restauración productiva, conservación de suelos, protección de la biodiversidad y fortalecimiento de los servicios ambientales, incorporando un enfoque de equidad de género.

En el evento participaron el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez; la directora de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Anahí Díaz Rivera; personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán; de la Comisión Forestal del Estado (Cofom); del programa Sembrando Vida, Ruta Cuenca Lago de Pátzcuaro; así como personas beneficiarias del programa y personal de la Conafor en el estado.