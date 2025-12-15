Agricultura registró entrega histórica de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes

Gobierno federal mantiene su compromiso de entrega de fertilizantes (Archivo/ Cuartoscuro)

Entrega de fertilizantes — La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) entregó 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes en las 32 entidades federativas del país, a través del Programa Fertilizantes para el Bienestar 2025. Esta distribución benefició a 2.15 millones de productoras y productores de pequeña y mediana escala, y atendió un total de 3.54 millones de hectáreas de cultivos estratégicos.

En 2025,la secretaríaentregó 442 mil 500 toneladas de Fosfato Diamónico(DAP), fertilizante que aporta nitrógeno y fósforo a los cultivos,y601 mil 500 toneladas de urea (compuesto orgánico para los cultivos). Este volumen de entrega representa un incremento del 5.9% con respecto al año anterior, derivado de la incorporación de ventanillas abiertas para nuevas y nuevos derechohabientes en todos los estados de la república.

El programa obtuvo cifras históricas en cuanto a reducción de brechas:

●Apoyo directo a más de 833 mil 700 mujeres productoras. Los cinco estados con mayor número de apoyos son:

Guerrero (167 mil 700)

Chiapas (143 mil 500)

Oaxaca (85 mil 700)

México (69 mil)

Veracruz (59 mil 400)

Comunidades indígenas: fueron apoyados 860 mil 900 derechohabientes indígenas (493 mil 200 hombres y 367 mil 700 mujeres).

Además, este apoyo social se enfocó en la producción de granos básicos y cultivos para la seguridad alimentaria nacional:

Maíz: 752 mil toneladas, para una cobertura de 2.51 millones de hectáreas Frijol: 37 mil 600 toneladas / 181 mil 400 hectáreas

Milpa: 78 mil 400 toneladas / 261 mil 300 hectáreas

Café: 52 mil 700 toneladas / 175 mil 700 hectáreas

Caña de azúcar: 43 mil 600 toneladas / 145 mil 500 hectáreas

Fertilizantes para el Bienestar es un programa social gubernamental de la cual se entregan fertilizantes de forma gratuita a agricultores y agricultoras para la producción de cultivos de impacto social y económico para el país.

