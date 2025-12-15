Aranceles se aplican solo a países sin tratado comercial con México: Ebrad

El paquete arancelario aprobado por el gobierno federal está dirigido exclusivamente a países con los que México no mantiene tratados comerciales, aclaró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, al detallar que el país cuenta actualmente con acuerdos mercantiles con nueve naciones, mientras que otras nueve no forman parte de este esquema de libre comercio.

México mantiene tratados comerciales con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Colombia, Chile, Australia y Vietnam, lo que implica que los nuevos aranceles no aplican a estos socios estratégicos. En contraste, las medidas sí alcanzan a países sin acuerdos vigentes, entre ellos China, Rusia, Corea del Sur, India, Indonesia, Brasil, Tailandia, Ucrania y Turquía.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la política arancelaria no busca generar enemistad con ningún país, sino fortalecer el empleo y el desarrollo económico de México. Durante su conferencia matutina, explicó que el paquete estaba contemplado desde la presentación del Plan México, por lo que no se trata de una decisión improvisada, sino de una estrategia previamente definida para impulsar el crecimiento industrial.

“No queremos enemistad con ningún país, sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales e industriales, desde pequeños hasta grandes, para fortalecer el empleo y el desarrollo de México”, afirmó la mandataria. Asimismo, informó que continúan las conversaciones con diversos países a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los embajadores mexicanos.

Las declaraciones se dan luego de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, solicitara al gobierno mexicano frenar la imposición de aranceles de hasta 35% a productos asiáticos, al considerar que estas medidas van en contra de la globalización económica. Ante ello, Sheinbaum reiteró que los aranceles no están dirigidos a un país en específico, sino que aplican únicamente a naciones sin tratado comercial con México.

La presidenta también descartó que la medida tenga efectos negativos en la economía doméstica y aseguró que no provocará inflación ni aumentos en los precios de los alimentos. “No va a haber inflación, ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos; incluso, a muchos insumos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente”, sostuvo. Añadió que el objetivo es preservar los empleos existentes y generar nuevos mediante mayor inversión pública y privada.

Con la implementación del paquete arancelario, el gobierno federal estima recaudar más de 30 mil millones de pesos anuales, recursos que se destinarán a fortalecer el desarrollo industrial del país.

Por su parte, Marcelo Ebrard reiteró que la estrategia arancelaria no responde a un castigo por país de origen, sino a la necesidad de proteger industrias estratégicas en México, como la automotriz. “No le cobramos a un producto porque se hizo en un país; ponemos un arancel para proteger una industria en México, no importa en qué país se produzca”, explicó.

El titular de Economía advirtió que, de no haberse aplicado estas medidas, hasta 350 mil empleos estarían en riesgo, principalmente en entidades con alta concentración manufacturera como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Además, aseguró que el impacto en precios sería mínimo, estimado en apenas 0.2%, frente al beneficio de proteger cientos de miles de fuentes de trabajo.