“Atole con el dedo” si se desoye a afectados por debate en febrero de reforma electoral contra plurinominales: Kenia López

La diputada presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, advirtió que de cara al próximo debate en febrero de la iniciativa presidencial de reforma política-electoral será “será atole con el dedo” si no se escucha a los afectados. La propuesta está encaminada a acabar con la figura de legisladores plurinominales (representación proporcional) y el nepotismo.

López Rabadán advirtió que en México no puede pasar que no se respete el voto de los ciudadanos, porque la historia ha dejado en claro que “todos los gobiernos se van”, y pidió “alturas de miras” y encaminar esfuerzos en que el narcotráfico no incida en elecciones”.

“Escuchar sin obedecer, pues evidentemente, es dar ´atole con el dedo’ y me parece que los ciudadanos no se merecen algo así”, dijo la panista respecto a que el parlamento abierto se creó para escuchar a los expertos, a los interesados, a, incluso, si me permiten la palabra, a los afectados, y una vez que se escucha, haya reflexión, altura de miras y por supuesto inteligencia de las y los legisladores para poder adecuar el dictamen, adecuar el resultado final, la norma, la ley, adecuarla a esas a esas exigencias y a esas observaciones de la ciudadanía.

La presidenta de la Mesa Directiva señaló que la reforma política-electoral, su debate, comenzaría en febrero, luego de que la jefa del Ejecutivo envié su iniciativa para modificar la Constitución.

Y parafraseó a la Premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina, excandidata al gobierno de Caracas.

“En palabras de María Corina Machado, lo que pasa en otros países cuando las instituciones electorales se debilitan, pues se deterioran, incluso se destruyen. Yo espero que nosotros en México no tengamos que contar una historia así. Yo espero que nosotros en México seamos suficientemente valientes y honorables para respetar el voto de los mexicanos, para respetar el sentir del pueblo de México y que en las elecciones gane quien gane, se respete, y que el que pierda sepa que perdió y se vaya”, comentó en breve entrevista en la Cámara de Diputados.