Avanza la coordinación nacional del sector salud con enfoque preventivo y equitativo

Sector salud El secretario de Salud, David Kershenobich, encabezó la Tercera Reunión Ordinaria 2025 del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (CONASABI)

El titular de la Secretaría de Salud y presidente del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, David Kershenobich, sostuvo que México consolida una política nacional de salud con un enfoque preventivo, articulado y orientado al fortalecimiento de las capacidades institucionales en todo el país.

Gran parte de la responsabilidad, aseveró, tiene que ver con la prevención, la promoción de la salud y el fortalecimiento de los sistemas locales de vigilancia y respuesta, los cuales, enfatizó, son ejes son fundamentales para avanzar hacia una atención médica más efectiva y sostenible.

Así lo estableció al encabezar la Tercera Reunión Ordinaria 2025 del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (CONASABI), en la que se presentó el informe de seguimiento de los acuerdos adoptados en reuniones previas y se reportaron avances en la atención integral de enfermedades prevenibles y transmisibles, la detección temprana de padecimientos prioritarios y el fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud.

El secretario Kershenobich enfatizó que “la vacunación, la prevención de infecciones y el fortalecimiento de los recursos humanos, son actividades de gran relevancia para la salud pública de México”, y reconoció el trabajo coordinado entre las entidades federativas y las instituciones del sector.

Asimismo, se destacaron las acciones emprendidas para reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios como el sarampión y el dengue y los esfuerzos orientados a mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer de la mujer, que tienen como objetivo garantizar una atención oportuna y continua, mediante una mayor articulación entre los servicios de salud y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, con un enfoque centrado en la calidad y equidad.

En materia de VIH y hepatitis, se expuso una estrategia integral enfocada en la prevención combinada, el diagnóstico oportuno, la eliminación de la transmisión materno infantil y la vinculación efectiva al tratamiento.

Otro de los temas relevantes fue el fortalecimiento de la política nacional de donación y trasplantes de órganos y tejidos, a partir de una mayor coordinación con autoridades estatales y otras instancias, lo que ha permitido mejorar los procesos operativos y avanzar hacia una atención más ágil y eficiente. De igual forma, se reconocieron avances en el licenciamiento sanitario de almacenes, cámaras frías, bancos de sangre y equipos médicos, a fin de asegurar condiciones adecuadas para el resguardo de medicamentos, vacunas e insumos estratégicos.

Durante la reunión se reiteró la relevancia de la vacunación como pilar de la salud pública, momento que aprovechó el secretario Kershenobich para agradecer el respaldo interinstitucional ante contingencias recientes y resaltó que el apoyo y la solidaridad demostrados “reflejan el compromiso colectivo con la salud de la población”.