Desaparecen tres jóvenes en Puebla; una de las pistas es que abordaron un taxi (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas)

La desaparición simultánea de tres jóvenes en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, en Puebla, registrada el pasado 6 de diciembre, ha activado las alertas de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Puebla considera un posible vínculo entre las desapariciones, lo que abre la línea de investigación de un secuestro colectivo o privación ilegal de la libertad, coloquialmente conocido como “levantón”.





¿Qué se sabe de los tres jóvenes desaparecidos en Puebla?

El pasado 6 de diciembre, Adrián Valdez Palma, de 23 años, y Jhonathan Valdez Palma, de 27, salieron de su casa en Xonacatepec, en el estado de Puebla, y desde ese momento perdieron comunicación con sus familiares, quienes intentaron contactarlos por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp sin obtener respuesta, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ese mismo día se produjo la desaparición simultánea de su vecino, el joven Juan David Toribio Luna, de 21 años de edad, quien, de acuerdo con el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía, tenía como señas particulares un arete en la nariz del lado izquierdo y una arracada del lado derecho.

De acuerdo con los últimos reportes, familiares de Adrián y Jhonathan Valdez Palma señalan que los hermanos salieron de su casa y, en la zona, abordaron un taxi, lo que hasta el momento representa el único posible indicio sobre la desaparición de estos jóvenes.

Sin embargo, autoridades estatales mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Investigan un posible “levantón” de jóvenes desaparecidos en Puebla

Pese a la intensa búsqueda realizada por sus familiares en redes sociales y la activación de las tarjetas de búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los jóvenes, quienes salieron de sus domicilios y perdieron comunicación con sus familias.

La desaparición simultánea de Juan David Toribio Luna y los hermanos Jhonathan y Adrián Valdez Palma, en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, mantiene en alerta a sus familiares, quienes temen que se haya tratado de un posible “levantón”.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no ha confirmado ninguna hipótesis.

Por su parte, la Fiscalía de Puebla habilitó las líneas 221 283 8142, 222 214 6502 y 222 221 6405 para facilitar la localización de los jóvenes desaparecidos, información que resulta vital en las primeras horas posteriores a la denuncia emitida el 6 de diciembre.



