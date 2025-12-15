Detienen a seis posibles implicados en el auto bomba de Michoacán

Autoridades investigan su posible vínculo con la explosión en Coahuayana.

Seis personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con la explosión de un vehículo ocurrida frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

La captura se llevó a cabo durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que también se logró desarticular un campamento criminal localizado en la zona limítrofe entre los estados de Colima y Michoacán.

Plan Michoacán

En la acción participaron elementos de la Comandancia de la V Región Militar y de la 20ª Zona Militar, con el respaldo de autoridades estatales de Seguridad y Justicia, así como de la Guardia Nacional. Durante el despliegue se aseguraron armas de fuego cortas y largas, municiones, drogas, equipo táctico y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

El campamento desmantelado se encontraba en la comunidad de Chamila, perteneciente al municipio de Ixtlahuacán, punto que presuntamente era utilizado para operaciones del grupo delictivo.

Este operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y se enmarca específicamente en el Plan Michoacán, anunciado recientemente por el gobierno federal, en coordinación con el gobierno de Colima y las autoridades que integran la Mesa de Coordinación Estatal.

Posible vinculo con la explosión en Coahuayana

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para determinar su participación en distintos hechos delictivos, incluida la explosión registrada el pasado 6 de diciembre, cuando un artefacto detonó frente a la Policía Comunitaria y el Palacio Municipal de Coahuayana, causando daños en edificios, vehículos, viviendas, comercios y en el Hospital Comunitario.