Gobierno de México exhorta a empresarios proteger derechos sociales de trabajadores en fin de año

Por sexto año consecutivo, el Gobierno Federal identificó a patrones que históricamente durante diciembre dan de baja a personas trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit, para recontratarlas en enero del siguiente año.

Al respecto, es importante mencionar que las autoridades del país identificaron que durante enero del año en curso, fueron recontratadas por las mismas empresas 142,398 personas trabajadoras dadas de baja en diciembre de 2024.

En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recordó que al incurrir en dichas prácticas, se afecta a la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras afectadas.

Ante tal situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT han enviado cartas a patrones que presuntamente incurren en estas prácticas, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que vulneren los derechos de las personas trabajadoras, así como eludir obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales las cuales ponen en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionan que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales.

Ante tal situación es de suma importancia tomar en cuenta que las personas trabajadoras y sus familias estén siempre protegidas con todas las prestaciones a las que tienen derecho.

Para la atención de dudas y obtención de más información, las autoridades correspondientes ponen a disposición de las personas interesadas números teléfonos en donde pueden recibir mayor información a través del IMSS en el número: 800 623 2323, opción 5, luego opción 1, en el INFONAVIT, la atención se brinda a través de Infonatel Patrones en el: 55 9171 5050 para la Ciudad de México y la zona metropolitana, así como 800 008 3900 (sin costo) desde cualquier parte del país.

En materia de derechos laborales, se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) en el 800 717 2942 y 800 911 7877, así como en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) resuelve dudas en el 55 3067 3000 y 55 3000 2100 extensiones 20005, 63160, 65104, 65235, 65311 y 65344, o a través del correo electrónico: buzonciudadano.repse@stps.gob.mx