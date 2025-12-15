“Navidad, época para reflexionar por destino de democratización del país” ante reforma política-electoral”: Loretta Ortiz

CDMX — La ministra Loretta Ortiz Ahlf deseó a los mexicanos que las fiestas navideñas sean días de “apapachos” mutuos en familia, pero también tomarse el tiempo para reflexionar sobre el rumbo de la democratización del país ante una reforma (política-electora).

Ortiz Ahlf dijo que lo que viene para México son cambios que requieren reflexiones de sus ciudadanos.

“Lo que está en manos es la correcta aplicación de una reforma, es una parte, pero lo más importante es la ciudadanización y democratización del país. Y a todos les deseo en estas fiestas, porque es una buena época, reflexionar, días de reflexión, porque es una buena época para los apapachos en familia, de amar, llorar, de querernos, etcétera, pero también es una buena época para la reflexionar sobre cuáles son los mejores caminos de nuestras vidas, porque cada vida es muy importante en esta transformación”, expresó la ministra.

La jueza constitucional reconoció que tras las elecciones del pasado 2 de junio, jornada que derivó con una nueva integración del pleno de la Corte, hoy hay una comprobable cercanía con ciudadanía, gracias, también a la difusión de los medios de comunicación como puente con la ciudadanía.

La ministra también se permitió bromear durante un mensaje navideño en el desayuno que ofreció la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo de Hugo Aguilar Ortiz, a medios de comunicación.

Loretta Ortiz aseveró que, con la nueva integración de la Corte, como resultado del voto ciudadano del pasado 2 de junio, sí hay una cercanía con la gente.

“Con la vivencia que sí he visto, que sí se ha dado, es esa mayor cercanía. Quizá, en términos de la anterior integración de la Corte, que eran muchísimos más formales, pues eso, que solamente abogados, o del gremio de las ciencias políticas, casi iba a decir de las ciencias ocultas (carcajadas), que hemos logrado transmitir esa cercanía, y eso es también gracias a los medios de comunicación”, expresó Ortiz Ahlf.