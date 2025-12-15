Nueva titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil del IMSS

Nombramiento en el IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, tomó protesta a Mariana Monserrat Tajonar Miranda, como titular de la Unidad de Atención y Cuidado infantil, cargo que asumirá a partir del próximo 1º de enero

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sesión ordinaria del Consejo Técnico, encabezada por su director general y presidente, Zoé Robledo, se aprobó el nombramiento de Mariana Monserrat Tajonar Miranda, como titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil, adscrita a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, felicitó a la funcionaria y le deseó éxito en sus nuevas responsabilidades dentro del Instituto.

El instituto resaltó que Tajonar Miranda, ha impulsado la transformación hacia los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), quien rindió protesta del cargo, aunque entrará en funciones a partir del próximo 1º de enero.

Se resaltó que la unidad de la que se hará cargo a partir del primer día del próximo año, fue rediseñada para fortalecer los servicios de cuidado infantil bajo un enfoque de derechos, inclusión y mejora continua.

Cabe mencionar que Tajonar Miranda, se desempeña como titular de la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil del IMSS, ha impulsado la transformación hacia los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), espacios que promueven el desarrollo integral de niñas y niños derechohabientes.

A través de sus 35 representaciones en todo el país, el Instituto realiza la identificación de reservas territoriales en estados y municipios, con la finalidad de alcanzar la meta de construcción de mil CECI en la presente administración.

El Consejo Técnico reconoció la trayectoria académica y profesional de Tajonar Miranda, quien es Maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, donde se especializó en gestión estratégica, política social y liderazgo en el sector público.

También es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Su formación le ha permitido diseñar e implementar proyectos innovadores en el ámbito público y social, contribuyendo al fortalecimiento de políticas de igualdad, inclusión y bienestar en el IMSS.