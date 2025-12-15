Pensión Bienestar: ¿Cuándo será el próximo pago para adultos mayores? Se acerca la fecha para el pago de la Pensión para adultos mayores; conoce qué día te depositarán tu próximo pago (Pexels y Gobierno de México)

El sábado 13 de diciembre concluyó el registro para la Pensión para Adultos Mayores. Conoce qué día les depositarán a los beneficiarios de este programa.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa impulsado por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a los adultos mayores de 65 años.

El apoyo consta de un depósito bimestral de $6,200 pesos mexicanos para aquellos beneficiarios que cuenten con su tarjeta del Banco Bienestar. Este pago, aumentará para 2026, aunque no se ha confirmado la nueva cantidad.

El último pago que se realizó fue en noviembre de 2025, abarcando los meses de noviembre a diciembre. Por lo que el primer pago de 2026 correspondiente a enero-febrero se espera que comience a efectuarse a inicios de enero.

No obstante, es importante considerar que el primero de enero de 2026 es considerado inhábil en México. Por lo que el inicio de los pagos comenzará a llevarse a cabo a partir del viernes 2 de enero.

¿Cuándo depositan la pensión a Adultos Mayores?

Cada depósito bimestral es programado alfabéticamente de acuerdo con la inicial de tu primer apellido. Por lo que, de acuerdo a tu apellido paterno se te asignará un día para recibir el pago correspondiente.

Es importante recordar que estas fechas únicamente son tentativas y basadas en los anteriores pagos, puesto que las fechas oficiales todavía no son anunciadas.

Además, los pagos se realizan únicamente en días hábiles, por lo que ningún pago es programado para depositarse los fines de semana, o en el caso del mes de enero el día primero que es considerado no laborable.

No obstante, para que puedas tener una aproximación del día en que te podrían depositar según tu primer apellido, estas podrían ser las posibles fechas para el primer depósito del año: