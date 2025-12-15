Registro de celular 2026: ¿se necesita la CURP biométrica para actualizar la línea?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió este lunes 8 de diciembre los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, una regulación que permitirá vincular, a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

El Pleno de la CRT aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo para iniciar en el territorio nacional la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales, luego de integrar los comentarios y observaciones resultado de la Consulta Pública.

Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular. Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Qué ocupas para registrar tu Línea Telefónica?

Para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica, será necesario presentar identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y CURP.

La CURP biométrica será obligatoria para el registro y actualización de líneas celulares en México a partir de enero de 2026