Sheinbaum afirma que la entrega de agua a EU no afectará el consumo humano

Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

Luego de días de negociaciones entre los representantes de México y Estados Unidos para acordar la entrega de agua faltante de acuerdo a los establecido en el Tratado de 1944, se anunció que el país de las 13 colonias recibirá 249.163 millones de metros cúbicos de agua a partir del 15 de diciembre.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta entrega se realizará con agua con la que cuenta el país, que no afectará el consumo humano ni la actividad agrícola.

“Primero, lo que es muy importante, que todos sepan que no se está dando agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos. Si no se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el Tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México”, detalló la mandataria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que ambos países alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944.

Como parte del ciclo 36 –que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025– México entregó 1,091 millones de metros cúbicos de los 2,158 millones de metros que establece el Tratado de Aguas de 1944, por lo que hay un faltante de 1,067 millones cúbicos, el cual comenzará a cubrirse con el envío de más agua a partir de esta semana.

Por ello, Sheinbaum celebró dicho acuerdo y enfatizó que la entrega completa no se había realizado debido a que en México “no había llovido lo suficiente”.

“Se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar, se acuerda por quinquenio pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía”, señaló.