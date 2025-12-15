Tratado de aguas con EU, no afectará consumo y uso agrícola en México

El Gobierno de México reiteró que la entrega de agua a EU como parte del Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944, no afecta el abasto para consumo humano y que las actividades agrícolas están igualmente respaldadas.

En un comunicado vespertino, el gobierno mexicano señaló que está llevando a cabo “acciones de mejora para la gestión del agua en beneficio de la población fronteriza, mediante el programa de tecnificación, por el cual se realizan proyectos para la conservación y optimización del agua”. Se refirió específicamente a distritos en Tamaulipas y Chihuahua, ubicados en la Cuenca mexicana del Río Bravo.

El pasado 12 de diciembre, ambos países acordaron liberar un volumen de 249 Mm3 de agua, “lo que fue posible gracias a las precipitaciones en la pasada temporada de lluvias, con base a nuestras capacidades de infraestructura y siempre garantizando el abasto de agua de la población y las actividades agrícolas”.

Actualmente se está elaborando un plan de entregas de agua para el presente ciclo que será definido de forma conjunta al 31 de enero de 2026.

Como se recordará, el Gobierno de México está cumpliendo el Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944 y lo ha hecho a pesar de que en el ciclo anterior 2020-2025 se presentaron condiciones de sequía históricas en la cuenca del Río Bravo, lo que imposibilitó la entregara su cuota completa a los Estados Unidos. Para atender este faltante México dispone de un ciclo de cinco años más que finalizaría en octubre de 2030.

El Artículo 4 del Tratado establece un volumen de agua anual para Estados Unidos de seis afluentes mexicanos, sin embargo, este volumen puede no ser entregado cada año debido a las sequías extraordinarias, por lo que este artículo establece que esta entrega sea en ciclos de cinco años.

Asimismo, estipula que en casos de sequía extraordinaria, los faltantes existentes al final de un ciclo se pueden reponer en un ciclo siguiente, tal y como se hará en esta ocasión.