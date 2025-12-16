Bloquean carretera federal rumbo a Nogales por adeudo millonario a trabajadores del tren Ímuris-Magdalena

Bloquean carretera federal rumbo a Nogales por adeudo millonario a trabajadores del tren Ímuris

La carretera federal para ingresar a la frontera de Nogales se encuentra bloqueada debido a la manifestación de trabajadores de empresas que participaron en la construcción del tren Ímuris-Magdalena, quienes denuncian que no han recibido el pago correspondiente a más de un año de trabajo. De acuerdo con los inconformes, la deuda acumulada asciende a 4 mil millones de pesos, situación que los llevó a cerrar la circulación como medida de presión.

El bloqueo se registra en la autopista Magdalena–Nogales, a la altura del kilómetro 257, donde la circulación permanece cerrada en ambos sentidos. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre esta situación a través de sus canales oficiales, alertando a los automovilistas sobre la presencia de manifestantes y recomendando tomar precauciones y buscar rutas alternas.

¿Qué exigen los trabajadores del proyecto ferroviario Ímuris-m?

Los trabajadores explicaron que forma parte de distintas empresas contratadas para la construcción del proyecto ferroviario Ímuris-Magdalena, una obra considerada estratégica para la región. Sin embargo, señalaron que, pese a haber recibido su salario ni los pagos acordados desde hace aproximadamente un año, lo que ha afectado gravemente su economía y la de sus familias.

Durante la protesta, los manifestantes colocaron vehículos y mantas sobre la carretera, impidiendo el paso tanto a transporte particular como a unidades de carga. La interrupción del tránsito ha generado largas filas de automóviles y afectaciones a personas que se dirigen a la frontera, así como a quienes realizan actividades comerciales y de transporte en esta zona del norte del país.

Algunos de los trabajadores señalaron que, antes de recurrir al bloqueo, buscaron diálogo con las empresas responsables y con las autoridades correspondientes, sin obtener una respuesta concreta sobre el pago del adeudo. Ante la falta de soluciones, decidieron manifestarse de manera pacífica, aunque firme, para exigir que se cumplan los compromisos laborales adquiridos.

CAPUFE confirmó el cierre total de la circulación en el tramo Magdalena-Nogales y pidió a las y los usuarios mantenerse informados de los cambios y estados del bloqueo, extremando precauciones y considerando tiempos adicionales de traslado.

El bloqueo no solo afecta a automovilistas, sino también al flujo comercial de la región, ya que la carretera es una de las principales vías de acceso a la frontera con Estados Unidos. Transportistas han expresado su preocupación por los retrasos en la entrega de mercancías y por las pérdidas económicas derivadas del cierre.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá bloqueada la carretera ni si existe una mesa de diálogo formal instalada entre los trabajadores, las empresas involucradas y las autoridades. Los manifestantes advirtieron que mantendrán el cierre hasta obtener una respuesta clara y un compromiso de pago.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información adicional sobre posibles acuerdos o alternativas para restablecer la circulación en esta importante vía federal. Mientras tanto, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar la zona si no es estrictamente necesario transitar por ella.