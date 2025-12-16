CNA lanza llamado urgente: sin diálogo, peligra la seguridad alimentaria CIUDAD DE MÉXICO, 29ABRIL2024. - Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunió con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario como parte de sus actividades de campaña. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

A través de un comunicado, el organismo advirtió que, para proteger la seguridad alimentaria y mantener precios estables para los consumidores, es indispensable fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El CNA descartó que la solución esté en “el aislamiento social” y se sostuvo en impulsar apoyos que fortalezcan la productividad del sector, con una propuesta basada en tres ejes principales:

Promover la agricultura por contrato. Con el objetivo de fijar desde la siembra las condiciones de venta en precios, volúmenes y plazos, lo que permitiría mejorar la planeación y dar mayor estabilidad a los productores.

Reconocer la diversidad del campo mexicano, brindando diferentes instrumentos a pequeños, medianos y grandes productores. A fin de evitar políticas uniformes que no consideren las distintas realidades y capacidades regionales.

Otorgar apoyos directos únicamente cuando el mercado no cubra los costos de producción, garantizando así un ingreso mínimo para los productores sin sustituir el funcionamiento del mercado

El CNA subrayó que lo problemas de rentabilidad “no son de origen”, y que los puntos responden a desventajes estructurales y asimetrías en financiamiento.

El organismo dijo valorar la disposición al diálogo del Gobierno de México, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“Creemos que este es momento de abrir diálogo, no cerrarlo; invitamos a nuestros compañeros a sentarnos juntos para encontrar las soluciones que tanto necesitamos”, señaló el CNA.