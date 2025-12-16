Estados Unidos presiona a transportistas mexicanos para que cambien sus unidades a eléctricas

Camiones de carga mexicanos de combustibles fósiles dejarán de circular en carreteras de EU (Archivo)

Electro-movilidad — El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) acelera la transición en su programa de movilidad de combustible fósil a eléctrico, no solo para vehículos particulares, sino para las flotas de autobuses de pasajeros y los más de 13 millones de vehículos de carga, entre los que figuran los más de 3,000 mexicanos que cruzan la frontera, por lo que la administración de Donald Trump ya presiona para que del total de unidades mexicanas registradas y que trasladan mercancía, al menos el 10 % sean eléctricos para el año 2027.

La medida anunciada por la EPA y que comenzaría a operar en California, por ser un estado obligado para entrada y salida de mercancía entre ambos países, ya preocupa a la representación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) de la región noroeste de México, ya que por un lado se evalúa el alto costo de cada unidad que se estima en medio millón de dólares y el poco tiempo para contar con al menos 300 unidades como exige el ente regulador ambiental del vecino país.

Información que destaca la agencia estadounidense latamobility, refiere que desde la administración del presidente Joe Biden ya se había presentado esta propuesta de acelerar la transición de los vehículos de combustibles fósiles a híbridos o eléctricos, por lo que ahora la medida se encamina a impulsar aún más la producción de vehículos eléctricos, donde la meta es que todos los vehículos automotores nuevos que sena vendidos en EU, incluidos autobuses de pasajeros y de carga, sean totalmente cero emisiones para el año 2032.

La medida que ya está en marcha en Estados Unidos ha provocado preocupación en el gremio de transportistas en México, ya que las acciones ambientales con vehículos cero emisiones se pondrá en marcha de entrada en el estado de California.

Camiones de carga eléctricos, la apuesta en EU para renovar su flota de más de 13 millones de unidades (xataca.com)

ELECTRO-MOVILIDAD

De acuerdo con el delegado de la Canacar en la región Noroeste, Alfonso Millán, la Ley Ambiental de California establece que para el 2027 el gremio de transportistas mexicanos ya deberá contar con el 10 por ciento de la flotilla registrada con sistema eléctrico, lo cual impactará a los transportistas locales que envían unidades al país vecino, destacó la Agencia Fronteriza de Noticias, con sede en Tijuana, Baja California.

La representación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga refirió que la orden ejecutiva presidencial en EU es clara y exige acelerar la electro-movilidad, por lo que el gobierno de California, ya promueve esta transición al echar mano de todos los recursos legales para su pronta aplicación.

La Canacar considera que es poco el tiempo que establece el gobierno de EU para cambiar al menos 300 unidades mexicanas completamente eléctricas o cero emisiones, a lo que se suman los costos para adquirir unidades el{ectricas, toda vez que un camión de diésel tiene un costo aproximado a los 135 mil dólares, mientras que un vehículo eléctrico llegaría al medio millón de dólares.

El Gobierno de EU quiere que al menos 300 de las 3,000 unidades de carga mexicanas que transitan por el país cambien a cero emisiones en el 2027 (Univision)

PREOCUPACIÓN

El gremio de transportistas del noreste de México también resalta que al alto costo para adquirir cada camión de carga se suman otras preocupaciones, como la falta de infraestructura, ya que hasta ahora se desconoce si ya hay tomas de corriente suficientes o si las habrá para dichas unidades, dado que hay rutas de larga distancia y no hay evidencias aún sobre la viabilidad operativa y la autonomía de cada vehículo pesado.

El gremio de transporte mexicano estima que las regulaciones como la de California, que iniciaron en este 2025 impone plazos que muchos transportistas mexicanos no están listos para cumplir, principalmente los que pertenecen a empresas pequeñas y medianas.

Asimismo, la Canacar refiere que el gremio carece de incentivos fiscales o apoyos gubernamentales comparables a los de Estados Unidos o Canadá para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos, lo que amplía la brecha de competitividad, toda vez que en el vecino país la administración federal ofrece créditos fiscales significativos para la compra de esos vehículos.

GREMIO

Reportes de agencias especializadas de transporte de carga en Estados Unidos estiman que de los más de 13 millones de camiones que trasladan mercancías a lo largo y ancho de EU, más de 3,000 son mexicanos y cuentan con registro y permiso para prestar servicio en el país y llegar hasta Canadá, según reportes del 2022, además de que se estima que hay unos 180,000 choferes mexicanos que operan unidades pesadas que cruzan la frontera y que también tienen contrato con empresas transportistas estadounidenses.

Continúan las presiones de la administración Trump a transportistas mexicanos

Los reportes indican que el número de camiones de carga procedentes de México con autorización para cruzar a EU creció, al pasar en 2019 de 934 camiones de carga a más de 3,000 para el año 2022 y que trasladan mercancías variada, principalmente las que comprende la del acuerdo entre los tres socios del T-MEC, alimentos, verduras, frutas, autopartes y vehículos, entre otros.

De acuerdo con las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la de Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), responsables de monitorear y verificar la regulación de los camiones de carga mexicanos que cruzan la frontera entre México y EU, las 3,000 unidades de carga mexicanas mueven desde México el 84.5% de los bienes del comercio transfronterizo, esto, a pesar de que los transportistas mexicanos enfrentan algunos desafíos como el idioma y las cada vez más estrictas regulaciones y obstáculos para renovar los permisos para circular por las carreteras estadounidenses.

PROGRAMA

La administración actual en Estados Unidos ha fijado estándares de contaminación sin precedentes con el objetivo de reducirla hasta 67% para 2032, por lo que se prevé que del parque automotor en país sea cero emisiones, lo que deja entrever que el objetivo general es que la mitad de todos los vehículos nuevos que sean vendidos en 2030 sean cero emisiones, entre ellos vehículos de carga.

Para la Agencia de Protección Ambiental estadounidense su papel en esta tarea será crucial en la aplicación de estas normas, entre las que destacan el establecimiento del programa de Subvenciones para Vehículos Pesados Limpios (Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program).

Las Regulaciones de California, que es donde se encendió el detonante del programa ambiental de cero emisiones para automotores, destaca al ser pionera con normativas como la Ley de Flotas Limpias Avanzadas (Advanced Clean Fleets, ACF) y el mandato de Vehículos Limpios Avanzados (Advanced Clean Trucks, ACT), que exigen a las flotas de transporte que operan en la entidad tomar en serio la transición a vehículos de cero emisiones, con cronogramas de cumplimiento específicos.

A la iniciativa de California se han sumado otros estados que adoptaron los mismos estándares de regulación vehicular, entre ellos los de carga y autobuses de pasajeros.

La Cr{onica de Hoy 2025