Museo de la Suerte recorre varias ciudades del país

Museo de la Suerte

Desde el 8 de diciembre, la Lotería Nacional puso en marcha el Museo de la Suerte, un espacio gratuito e interactivo que viaja por ciudades de todo el país difundiendo los 255 años de historia de esta, la segunda institución más antigua de México.

La Lotería Nacional destacó que la gira de esta unidad móvil en sitios tradicionalmente emblemáticos y de fácil acceso para la población fue posible gracias al trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales, lo que permitió por medio de convivencias y actividades interactivas, así como contenidos inéditos y dinámicas, celebrar el legado de Lotería Nacional.

De igual manera, reconoce la participación del público de todas las edades por atender el llamado de una institución que expone sus símbolos de mayor arraigo, y con imágenes y testimonios, documenta más de dos siglos y medio de evolución e impacto social.

El recorrido del Museo de la Suerte inició en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, comenzando una gira que también abarcó Celaya. Después hizo presencia en la capital del Estado de Querétaro, para el domingo anterior hacer su arribo a Pachuca, Hidalgo.

El Museo de la Suerte está adaptado dentro de un trailer, es único en su tipo y lleva las siguientes actividades: