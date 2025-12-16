Plan Michoacán: aseguran cargadores, cartuchos y explosivos en Michoacán

Operativo Aseguraron 164 cartuchos, 6 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos. (SSPC)

Autoridades aseguraron 164 cartuchos, seis cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos en Michoacán.

En seguimiento al “Plan Michoacán”, se realizaron patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica y Zitácuaro.

En estos trabajos, del 10 de noviembre al 15 de diciembre, estas acciones coordinadas han permitido la detención de 213 personas, el aseguramiento de 83 armas, más de 9 mil cartuchos, 446 cargadores, 189 vehículos.

Además de 152 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 763 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de precursores químicos, así como la inhabilitación de 13 campamentos y 33 tomas clandestinas.