Becas Bienestar: estas son las últimas personas que recibirán sus pagos este 17 y 18 de diciembre

Becas Bienestar Los depósitos para las becas se realizan de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de cada alumna o alumno en registro.

El Banco del Bienestar presenta la lista actualizada de sus depósitos a las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyos últimos pagos antes de Navidad se estarán realizando durante los días miércoles 17 de diciembre y mañana jueves 18 de diciembre.

El pago de estas becas se realizan de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de las alumnas y alumnos registrados en estas asistencias, por lo que en el trancurso de este día y el de mañana, verán reflejado en sus cuentas bancarias las personas con apellidos que inicien por las últimas letras del alfabeto.

¿Quiénes cobran las Becas Bienestar el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre?

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el Banco del Bienestar mantiene la actualización del proceso de pagos para las asistencias que la ciudadanía recibe del gobierno, entre ellas, las Becas Bienestar.

De la misma manera que funciona para otros beneficios económicos del Bienestar, los depósitos para las becas se realizan de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de cada alumna o alumno en registro.

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre… pic.twitter.com/NZBQMqSgjJ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025

Para la semana presenta, las letras que recibirán el monto y el día en que se verá reflejado en sus cuentas bancarias, son:

Miércoles 17 de diciembre: Letra S.

Letra S. Jueves 18 de diciembre: Letras T, U, V, W, X, Y, Z.

En el transcurso de estos días, las personas registradas a las asistencias recibirán el monto correspondiente en su cuenta, la cual podrán revisar desde aplicación móvil o cajeros automáticos.

¿Cuánto tienen que depositarme en mi Beca Bienestar?

La cantidad del depósito dependerá de la beca a la que estés registrado o registrada.

En el caso de los pagos que se realizarán entre hoy y mañana, las becas incluidas y los montos oficiales de cada una son los siguientes:

Beca Rita Cetina: 1,900 bimetrales; sin embargo, en el caso de que haya dos o más estudiantes de secundaria en el hogar registrado, se otorgarán 700 pesos por cada uno de ellos.

1,900 bimetrales; sin embargo, en el caso de que haya dos o más estudiantes de secundaria en el hogar registrado, se otorgarán 700 pesos por cada uno de ellos. Beca Benito Juárez: 1,900 pesos bimestrales.

1,900 pesos bimestrales. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos bimestrales.

El propósito de las Becas Bienestar

La beca Benito Juárez tiene por objetivo garantizar el derecho a la educación y promover la permanencia en escuelas de niñas, niños y adolescentes en México.

Con su creación y proceso hasta el momento, buscan reducir la deserción escolar, fomentar la equidad y apoyar la economía familiar (por ejemplo, gastos básicos como transporte y materiales) para asegurar la conclusión de los estudios.

La beca Rita Cetina, a pesar de tener un propósito similar, dirige su propósito principalmente a los estudiantes de secundaria y sus familias.

Por su parte, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se propone apoyar a estudiantes de educación superior para que puedan continuar con su formación profesional.