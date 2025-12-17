Con nueva Sala de Hemodinamia en el HGR No. 1, el IMSS fortalece atención cardiovascular

IMSS fortalece atención enfermedades cardiovasculares El director general del IMSS, Zoé Robledo inauguró una nueva sala de Hemodinamia en el HGR No. 1, el IMSS, con lo que se fortalece lal atención de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el país

Con una inversión total de 43 millones de pesos, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, inauguró la nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, destinada a fortalecer la atención de alta especialidad en enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el país.

Con ello, suman 34 salas de hemodinamia a nivel nacional en el Segundo Nivel de Atención, consolidando su capacidad resolutiva en procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.

Robledo Aburto resaltó que la nueva sala, inició operaciones el pasado día 12 del mes en curso, y en tan sólo cinco días se han realizado 11 procedimientos, de los cuales cinco correspondieron a Código Infarto, lo que permitió una atención oportuna y especializada a pacientes con infarto agudo al miocardio.

Enfatizó que las salas de hemodinamia han permitido cobertura en entidades donde no había equipos de estas características, y ahora se esta en capacidad para atender padecimientos cardiovasculares, cateterismo, angioplastias y terapias endovasculares.

Asimismo, subrayó que la nueva Sala de Hemodinamia del HGR No. 1 permitirá realizar procedimientos cardiovasculares y cerebrovasculares, radiología intervencionista, quimioembolización de tumores, uso de dispositivos oclusores, colocación de prótesis y válvulas por catéter, así como estudios y tratamiento de arritmias con equipos de electrofisiología.

En términos de productividad, señaló que el IMSS realizaba 40 mil procedimientos anuales, y gracias a la incorporación de las Salas de Hemodinamia en el Segundo Nivel se han sumado 10 mil más solo este año, lo que proyecta un cierre de 50 mil procedimientos en 2025.

La puesta en marcha de esta Sala de Hemodinamia refuerza el compromiso del IMSS con la atención oportuna, segura y de calidad, especialmente para pacientes con enfermedades cardiovasculares asociadas a padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes, obesidad y dislipidemias, contribuyendo a salvar vidas y mejorar la calidad de la atención médica en la región.

Posteriormente, el director general del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por autoridades del hospital y normativos, recorrieron el servicio de Anatomía Patológica, que constituye un pilar fundamental y determinante en el diagnóstico de algunas enfermedades.

Este servicio cuenta con una estructura robusta que permite el procesamiento técnico superior a las 2 mil 500 laminillas mensuales en las áreas de Diagnóstico Citológico, Médico, Unidad de Digitalización, además de la Sala de Autopsias.

El HGR No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, con 77 años de antigüedad, brinda atención a más de 421 mil derechohabientes y cuenta con una plantilla de 2 mil 277 trabajadores, entre ellos 470 médicos y 753 enfermeras. Tan solo de enero a noviembre de 2025, esta unidad hospitalaria registró 315 mil 408 consultas de especialidad, 32 mil 294 atenciones de urgencias, 13 mil 380 egresos y 8 mil 250 cirugías.