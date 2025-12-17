IMSS construirá hospitales en Michoacán y Colima, y una UMF en Jalisco

IMSS construirá nuevos hospitales El Consejo Técnico del IMSS aprobó la construcción de dos nuevos hospitales, uno en Michoacán y otro en Colima, así como una nueva Unidad de Medicina Familiar en Jalisco, en beneficio de la derechohabiencia con más y mejores servicios

El director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, afirmó que el consejo de administración del IMSS aprobó diversas construcciones de unidades hospitalarias en Michoacán, Colima y Jalisco, orientadas a mejorar el sistema de salud, con enfoque en la universalidad, equidad y calidad de los servicios.

A fin de aumentar la calidad y disponibilidad de los servicios médicos el Consejo Técnico aprobó la construcción de dos hospitales: uno de 260 camas censables en Morelia, Michoacán, y otro de 72 camas en Manzanillo, Colima, así como una Unidad de Medicina Familiar (UMF) con Atención Médica Continua, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En la sesión ordinaria encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, González Andrade, afirmó que estas obras son parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 orientadas a mejorar el sistema de salud, con enfoque en la universalidad, equidad y calidad de los servicios, a fin de aumentar la calidad y disponibilidad de los servicios médicos en el Segundo Nivel de atención.

Así, el Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, en Morelia, atenderá a una población superior a los 767 mil derechohabientes en la zona de influencia.

Con una inversión estimada en 3,850 millones de pesos para el proyecto integral, obra, supervisión de obra y equipamiento, una vez que entre en operación el HGR en Morelia contará con servicios como: consulta de especialidades, hospitalización, cirugía, cirugía ambulatoria, endoscopía, unidad de cuidados intensivos, imagenología, laboratorio clínico, tococirugía, diálisis, hemodiálisis, quimioterapia, terapia respiratoria, medicina física y rehabilitación, y banco de sangre.

En el Hospital General de Zona (HGZ) de Manzanillo, Colima se contempla una inversión de 1,876 millones de pesos y contará con 72 camas. Beneficiará a más de 170 mil derechohabientes, y acortará brechas entre el crecimiento de la derechohabiencia y la ampliación de la infraestructura, al tiempo de impulsar el crecimiento del Instituto y su oferta de servicios en regiones donde puede abarcar más atención.

Aunado a lo anterior, en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, se construirá una nueva Unidad de Medicina Familiar con Atención Médica Continua, la cual contará con 20 consultorios de Medicina Familiar más 10 consultorios de Enfermera Especialista de Familia; también con área de Radiodiagnóstico, cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológica y dos consultorios de Estomatología.

Expuso que una vez puesta en marcha, la UMF atenderá una población beneficiaria que supera los 500 mil derechohabientes en su zona de influencia y estará ubicada en el Fraccionamiento Hacienda de Santa Fe. Se prevé una inversión de 237 millones de pesos para su construcción y equipamiento.