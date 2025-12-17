INAPAM: ¿Cómo y dónde aplica el descuento de 50% en pago de agua y predial? (Pixabay)

El año concluye y desearíamos que, con él, se vayan las deudas y contribuciones.

Sin embargo, aunque eso no es posible, hay una excelente noticia para los beneficiarios del programa que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en cuanto al pago de predial y agua.

Te decimos en qué estados habrá descuentos máximos al impuesto de agua y predial, y cómo hacer para recibir el beneficio.





¿Dónde aplica el descuento INAPAM de 50% en pago de agua y predial?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), hay algunos estados donde se aplica el descuento de 50% en el pago de agua y predial para los beneficiarios del programa.

Los estados donde se aplicará el descuento máximo que ofrece INAPAM son:

Chiapas

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

El Directorio de Beneficios del INAPAM ofrece datos como: entidad, municipio o alcaldía, domicilio, teléfono y el porcentaje de descuento que ofrece cada instancia de gobierno. La información la podrás consultar en el apartado: “predial y agua” del directorio.

Además del descuento del 50%, INAPAM también ofrece descuentos del 10%, 15%, 20%, 25%, 24% y 38%, por lo que puedes verificar si tu alcaldía o municipio ofrece algún beneficio para personas adultas mayores.





INAPAM: ¿Cómo obtener el descuento de 50% en pago de agua y predial?

Para poder disfrutar del descuento máximo que ofrece INAPAM a sus beneficiarios en ciertos estados de la república, deberás presentar la tarjeta INAPAM vigente en las oficinas municipales o en los organismos encargados de operar la distribución del agua potable en tu localidad o región.