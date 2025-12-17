Presentan Plan de Expansión de la CFE 2025-2030 para fortalecer el sistema eléctrico nacional

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó su Plan de Expansión 2025-2030, el cual contempla proyectos estratégicos de generación, transmisión y energías limpias, así como la participación del sector privado.

Durante la exposición del plan, Emilia Calleja, funcionaria de la CFE, explicó que el proyecto se divide en varias líneas de acción esenciales para reforzar el sistema eléctrico del país y responder al crecimiento de la demanda energética.

Entre los principales ejes del plan se encuentran los proyectos de generación firme, que servirán como respaldo al sistema eléctrico nacional mediante cinco proyectos de alta eficiencia ubicados en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur.

Asimismo, destacó la construcción de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, considerada como el complejo solar más grande de Latinoamérica, además del desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos en Coahuila.

En materia de energías limpias, el plan contempla la evaluación de bloques de generación renovable, que incluyen dos proyectos fotovoltaicos y uno eólico en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato, con el objetivo de diversificar la matriz energética y avanzar en la transición hacia fuentes sostenibles.

Otro de los puntos clave es la priorización de 66 proyectos de transmisión eléctrica que se desarrollarán entre 2025 y 2026, lo que permitirá mejorar la capacidad, estabilidad y cobertura de la red eléctrica nacional.

Como parte de la estrategia, la CFE lanzó una convocatoria de Proyectos Privados de Generación Eléctrica, con el fin de acelerar el desarrollo de infraestructura energética en el país. Al respecto, Luz Elena González, funcionaria de la Secretaría de Energía, señaló que esta colaboración permitió agilizar permisos de construcción, fortalecer el suministro eléctrico y reducir los tiempos de ejecución de obras, que pasaron de ocho meses a aproximadamente 2.5 meses.

Además, la participación del sector privado ha contribuido a incrementar la capacidad de voltajes distribuidos en el servicio eléctrico, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro.

Finalmente, Luz Elena González subrayó que gracias a estas inversiones se lograron 20 proyectos concluidos en regla, de los cuales 15 corresponden a energía fotovoltaica y cinco a energía eólica, consolidando así un avance significativo en el fortalecimiento del sistema eléctrico y en la generación de energías limpias en México.