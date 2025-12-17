¿Qué días no dará servicio el SAT en diciembre?

SAT ¿Qué días no dará servicio en diciembre? (Cuartoscuro)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó los días en que se suspenden labores en sus oficinas, antes de que acabe el año.

Sin embargo, será a través de la Oficina Virtual que los contribuyentes podrán realizar diversos trámites.

Aquí te detallamos qué días no podrás realizar trámites de manera presencial en las oficinas del SAT en diciembre.

¿El SAT se va de vacaciones?: qué días no habrá servicio en diciembre

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes que, durante el periodo vacacional de diciembre, se mantendrá la jornada de atención con normalidad en los trámites presenciales.

Sin embargo, de acuerdo a lo anunciado por la dependencia, “las únicas fechas en que no se brindará atención en oficinas del SAT, serán los días oficiales de descanso, que corresponden al 25 de diciembre y al 1 de enero de 2026, conforme a la normatividad vigente”, informó el organismo encargado de la administración de los impuestos de los ciudadanos mexicanos.

Fuera de estos dos días, en que las oficinas del SAT no ofrecerán servicio, quienes cuenten con citas programadas podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial en cualquiera de las oficinas distribuidas en la República en el mes de diciembre.

Oficina Virtual de SAT: contribuyentes podrán realizar diversos trámites, aunque no estén abiertas las oficinas

En la Oficina Virtual del Servicio de Administración Tributaria (SAT) los contribuyentes podrán realizar diversos trámites, pese a la suspensión de labores de diciembre.

Además de la inscripción al RFC para personas físicas —incluidos mexicanos residentes en el extranjero sin obligaciones fiscales, asalariados o quienes no cuenten con obligaciones—, en esta plataforma digital los ciudadanos también podrán realizar el cambio de domicilio, así como la corrección o el cambio de nombre.

Asimismo, se podrá llevar a cabo la incorporación o corrección de la CURP, la obtención de constancias y recibir asistencia virtual para la recuperación de la contraseña.



