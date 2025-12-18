Asciende a 689.3 mmdp deuda de estados y municipios al cierre del 2025; NL, la más endeudada

La deuda de estados y municipios fue mayor en 0.9% en comparación con el tercer trimestre del año anterior.

En la recta final de este 2025, la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos ascendió a 689 mil ,370.3 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 0.9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Tras un año caracterizado por una guerra arancelaria e incertidumbre económica, las entidades federativas que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita fueron: Nuevo León con 18,264.5 pesos, Chihuahua con 14,209.9 pesos, Quintana Roo con 11,201.7 pesos.

En cuarto lugar se ubicó Sonora con 10,676.9 pesos, Coahuila con 10,662.4 pesos y Ciudad de México con 10,602.6 pesos.

La Ciudad de México obtuvo su financiamiento a través de la banca múltiple con un 44.2%, con la banca de desarrollo con un 48.8% y, el restante, 7.0% con otras fuentes.

La totalidad de esta deuda tiene como fuente de pago sus participaciones federales, es decir, lo que cada año la Federación reparte a las entidades para el pago de sus obligaciones fiscales.

Por el contrario, las menos endeudadas fueron: Puebla con 957.2 pesos, Hidalgo con 774.7 pesos, Querétaro con 699.6 pesos, Guerrero con 361.3 pesos y Tlaxcala con 0.0 pesos.

De acuerdo al reporte trimestral sobre las deudas de entidades federativas y los municipios correspondientes al tercer trimestre del 2025 elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la deuda de los municipios del país ascendió a 29 mil 811.6 millones de pesos.

De esa cifra, 28, mil 296.4 millones de pesos, corresponden a la deuda de los municipios y los restantes mil 515.2 millones de pesos a sus entes públicos.

Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Hermosillo, Sonora con 1,639.7 mdp; Monterrey, Nuevo León con 1,496.0 mdp; León, Guanajuato con 1,253.8 mdp; Guadalajara, Jalisco con 1,179.5 mdp.

Asimismo Mexicali, Baja California con 886.2 mdp; San Nicolás de los Garza, Nuevo León con 882.5 mdp; Zapopan, Jalisco con 826.2 mdp y Guadalupe, Nuevo León con 810.7 mdp.

El documento destaca que la principal fuente de financiamiento de los gobiernos subnacionales fue la banca múltiple en un 50.5%, la banca de desarrollo en 40.6%, emisiones bursátiles en un 7.4% y otras fuentes de financiamiento en 1.5%.

El reporte también arroja otro problema: hay estados cuya deuda es mayor que los recursos que reciben cada año por parte de la Federación para sus gastos y operaciones.

Los Estados que presentaron una mayor relación de su deuda respecto de sus participaciones federales fueron: Nuevo León con 162.4%, Chihuahua con 133.0%, Coahuila con 117.7%, Quintana Roo con 101.3% y Sonora con 93.3%.

En cambio las entidades con menor relación deuda –participaciones federales fueron: Tabasco con 10.9%, Puebla con 10.7%, Hidalgo con 9.2%, Querétaro con 6.6%, Guerrero con 4.2% y Tlaxcala con 0.0%.