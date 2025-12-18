Caso Miss Universo destapa red de corrupción… que pega a la 4T

Huachicol Fiscal Personajes ligados a Raúl Rocha Cantú y a su red de huachicol fiscal habrían mencionado a figuras de Morena en llamadas recabadas por la FGR.

Desde el mes de noviembre, el nombre de Raúl Rocha Catú, empresario mexicano dueño de la mitad del Miss Universo, ha estado envuelto en polémicas e investigaciones. Ahora, nuevos documentos revelan que algunos presuntos implicados en estos casos de robo de combustibles habrían estado en comunicación o cercanos a figuras del actual gobierno.

¿Quién es Jorge Enrique Alberts Ponce?: empresario ligado al huachicol fiscal y desfalco en Segalmex

Jorge Enrique Alberts Ponce es un empresario y contratista que figura como representante legal o apoderado en varias empresas de seguridad y servicios. que obtuvieron contratos con dependencias federales, incluida Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones especializadas han documentado que algunas de esas empresas recibieron adjudicaciones aun cuando la Auditoría Superior de la Federación ya había señalado irregularidades vinculadas a las llamadas “empresas fantasma” y a desvíos asociados a la llamada Estafa Maestra

Respecto a su vínculo con la llamada red de huachicol fiscal atribuida a Raúl Rocha Cantú (el empresario ligado al certamen Miss Universo que también ha sido investigado por la FGR), las investigaciones periodísticas y documentos judiciales y ministeriales describen un esquema en el que empresas de seguridad y contratistas habrían servido como fachadas para operaciones de importación y distribución de combustible ilícito, además de tráfico de armas y lavado, con presunta participación de operadores identificados por las autoridades.

¿Qué dicen las llamadas en la carpeta de investigación de la FGR?

Ahora, este personaje está siendo investigado de nueva cuenta por sus vínculos a esta red de huachicol. En los documentos de la FGR sobre llamadas interceptadas, habría asegurado que él o sus colaboraderes estuvieron en comunicación con figuras de Morena y del gobierno actual.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Alberts Ponce sostuvo una llamada con Alejandro Jacob Álvarez Arriega con quien mencionó a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján. “Jacobo Reyes León también menciona que ya entró la nueva fiscal general y es la hermana de la Luisa María Alcalde y menciona que hablará Gallegos porque él sí le habla bien a Luisa María, porque son del mismo círculo”, mencionó cuando estaba preguntando por una presunta investigación.

Por otra parte, también asegura que un hombre identificado únicamente como ‘Tony’ habló con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la cámara de diputados. “Ya me habló el senador ya le tomé la llamada, ni se la había tomado, pero me marcó Ricardo Monreal que le tomara yo la llamada y a ese wey no le puedo dejar de tomar la llamada, y me dice ‘qué pasó Jacobo’, no pues también no soy su gato, cabrón, les hice el favor por mi compadre Raúl, el de Miss Universo, pero que yo tenga que estar soportando a esta bola de pendejos juniors de mierda”