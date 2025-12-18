¿Cómo vivir del arte? Piso 16 UNAM lanza su convocatoria 2026

Piso 16

¿Cómo vivir del arte y la cultura? Esa es la pregunta que desde hace casi nueve años guía el trabajo de Piso 16, un programa de Cultura UNAM que busca acompañar a jóvenes creadoras y creadores en la construcción de un futuro profesional sostenible dentro del sector artístico y cultural.

Para comenzar 2026, Piso 16 lanzó una nueva convocatoria dirigida a iniciativas culturales que, durante 16 meses, formarán parte de su programa de acompañamiento: un proceso integral que ofrece mentorías, formación especializada, asesorías, vinculación institucional y uso de espacios dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Sin embargo, el trabajo no pretende culminar al finalizar el acompañamiento pues más que enfocarse en proyectos aislados, la iniciativa busca acompañar el desarrollo profesional a largo plazo o emprendimientos culturales. A diferencia de otras convocatorias, el enfoque no está en una obra específica, sino en iniciativas que funcionen como un parteaguas para múltiples proyectos a lo largo del tiempo, explicó a Crónica Nicole Figueroa, directora de Piso 16 y cofundadora del programa.

El impacto del proyecto

Desde su creación, Piso 16 ha acompañado a más de 150 personas, muchas de las cuales hoy pueden decir que viven de su arte, “Podemos decir que el 90% de las personas que hemos acompañado —que son más de 150— viven del sector artístico y cultural con mejores condiciones económicas y sobre todo orgullosos de pertenecer al sector, felices de estar en este entorno”, compartió Figueroa.

¿Qué se necesita para participar?

El programa está dirigido a miembros de la comunidad UNAM (alumnos, exalumnos, académicos o integrantes de escuelas incorporadas), de entre 20 y 30 años.

La convocatoria también contempla la participación de agrupaciones, siempre que se cumplan criterios de porcentaje de edad, pertenencia universitaria y diversidad entre sus integrantes.

¿En qué se basa el acompañamiento?

El acompañamiento no es solo creativo, también es administrativo, legal y fiscal. Este se estructura en cinco pilares fundamentales:

Mentoría: asignación de una persona experta en gestión cultural y en la disciplina de la iniciativa.

asignación de una persona experta en gestión cultural y en la disciplina de la iniciativa. Proceso formativo: a partir de esta edición, se implementa un diplomado especializado con talleres, charlas y asesorías.

a partir de esta edición, se implementa un diplomado especializado con talleres, charlas y asesorías. Información: acceso a una biblioteca especializada en gestión cultural y a un acervo de autopublicaciones para resguardar la memoria y el archivo de las iniciativas.

acceso a una biblioteca especializada en gestión cultural y a un acervo de autopublicaciones para resguardar la memoria y el archivo de las iniciativas. Vinculación: creación de conexiones con instituciones de la UNAM y externas —como secretarías de cultura locales y federales—, así como lazos intergeneracionales.

creación de conexiones con instituciones de la UNAM y externas —como secretarías de cultura locales y federales—, así como lazos intergeneracionales. Producción y uso de espacios: posibilidad de producir proyectos y presentarlos en festivales de Cultura UNAM, además del uso de espacios de ensayo y trabajo en Tlatelolco.

Enfoque en las problemáticas del presente

La convocatoria pone énfasis en iniciativas vinculadas con temas como medio ambiente, cultura de paz, movimientos sociales y memoria, aunque Figueroa aclaró que no se trata de requisitos excluyentes, “Trabajamos con las vidas de las personas, con lo que les atraviesa y les apasiona”, señaló.

Nueve años de aprendizaje y ajustes

Tras casi una década de trabajo, Piso 16 ha realizado ajustes de acuerdo con la evolución del sector cultural y del contexto social. Uno de los cambios más importantes fue ampliar el acompañamiento de 10 a 16 meses, lo que permite incluir la producción de un proyecto con Cultura UNAM y su presentación en festivales. También se ha priorizado el trabajo interdisciplinario, incorporando contenidos legales, fiscales y administrativos, así como la colaboración entre distintas disciplinas para fortalecer el aprendizaje colectivo.

Tips para presentar tu postulación

Entre los errores más comunes detectados en convocatorias anteriores se encuentran:

No leer con atención las bases

Exceder los límites de caracteres

Presentar documentación ilegible

Por ello, Figueroa recomendó revisar cuidadosamente los requisitos y compartir la postulación con personas ajenas al sector cultural para asegurar claridad en el planteamiento.

Fechas clave

La convocatoria cierra el 7 de enero de 2026, por lo que el equipo de Piso 16 llamó a las y los interesados a no dejar el proceso para último momento y confiar en sus trayectorias. “Sentirse acompañado, capaz y seguro es parte de lo que buscamos generar”, concluyó Figueroa.