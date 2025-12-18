CONOCER de la SEP certifica a 60 mil mexiquenses en “Conducción de motocicleta”

Motociclistas certificados El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, encabezó la certificación de 60 mil motociclistas del estado de México, quienes obtuvieron la acreditación EC1631 “Conducción de motocicleta”, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció la certificación de 60 mil mexiquenses quienes obtuvieron la acreditación EC1631 “Conducción de motocicleta”, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Con ello, se reconocen formalmente las habilidades de las y los motociclistas para la conducción de este medio de transporte.

Al encabezar la entrega de cascos de seguridad a las y los motociclistas certificados, en un evento que se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec, en el estado de México, el secretario Delgado Carrillo señaló que, en ocasiones, se piensa que la educación se limita a la primaria, preescolar, secundaria o bachillerato, empero, abundó, la educación incluye habilidades, conocimientos y saberes que deben ser reconocidos, pues se trata de educación para la vida, que permite enfrentar mejor los retos cotidianos y desarrollarse plenamente”.

“Por eso es de suma importancia esta labor de formación y certificación, porque quien aprende a conducir con responsabilidad, aprende también que su trayecto ocurre entre cuerpos igualmente frágiles, llenos de planes para mañana y amor por su familia. La seguridad, entendida así, deja de ser solo un reglamento y se convierte en una forma de fraternidad, compasión y corresponsabilidad hecha costumbre”, agregó el titular de Educación Pública.

Acompañado por el secretario de Movilidad de la entidad, Daniel Sibaja González, el titular de la SEP destacó que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el gran proyecto educativo de la dependencia es promover la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a las y los demás.

En presencia de las y los motociclistas certificados, en las instalaciones del Deportivo Emiliano Zapata, en el municipio de Ecatepec, el secretario Mario Delgado destacó que un casco como el que recibirán es un objeto modesto, pero resguarda el tesoro más grande que tenemos: la vida humana. Proteger la cabeza de una persona, señaló, es custodiar todo lo que aún puede llegar a ser.

Por su parte, la titular del CONOCER, Guillermina Alvarado Moreno, afirmó que la entrega de cascos certificados por parte del Gobierno del Estado de México, más que un apoyo económico, representa una acción directa a favor del bienestar social, la salud y la movilidad segura.

Asimismo, destacó que para obtener la licencia de motociclista en el Estado de México es indispensable contar con la certificación de competencias en la conducción de este medio de transporte, otorgada por el CONOCER, lo cual dignifica a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte y de trabajo.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, señaló que, debido al alto número de accidentes en los que se ven involucradas las y los motociclistas, se tomó la decisión de implementar una política pública de certificación de habilidades para la conducción de motocicletas, requisito indispensable para la obtención de la licencia correspondiente.

Finalmente, exhortó a las y los motociclistas a apegarse a este proceso de certificación, al destacar que todas y todos forman parte de la sociedad y que es fundamental cuidar, proteger y salvar vidas, especialmente porque, subrayó, “solo se requieren 20 minutos para obtener la licencia, siempre y cuando se cuente con la certificación”.