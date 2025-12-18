Continuarán temperaturas bajo 0 en el país por un nuevo frente frío

El ingreso de una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera, en conjunto con canales de baja presión, mantienen este miércoles un ambiente frío a muy frío en amplias regiones del país, principalmente en la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se prevén heladas al amanecer y temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados, esto según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas más bajas se registrarán en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría descender hasta -10 °C, mientras que en regiones altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan valores de -5 a 0 °C, acompañados de heladas.

En tanto, otras entidades como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca presentarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas montañosas, lo que podría generar bancos de niebla y condiciones adversas para la circulación vial, especialmente durante las primeras horas del día.

Vientos y nuevo frente frío

Durante la tarde y noche, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país, interactuando con una línea seca y la corriente en chorro polar, lo que provocará rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y tolvaneras en zonas abiertas.

🌬️ Para este día se pronostican #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h en varios estados de #México. pic.twitter.com/XSQ3dhRW6A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 18, 2025

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, así como extremar precauciones en zonas serranas por la posible presencia de heladas, niebla y pavimento resbaladizo. Asimismo, se exhorta a mantenerse atento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.