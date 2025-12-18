Doctora Dehesa, se impulso a la voluntad paterna y se convirtió en gastroenteróloga

Médicos ilustres del IMSS La doctora Margarita Dehesa, primera mujer en ocupar la jefatura del Servicio de Gastroenterología en el Centro Médico Nacional (CMN), Siglo XXI del IMSS, platica con Crónica, su afán por ser médica, mientras en la década de los 60 del siglo pasado, se acostumbraba que las mujeres no estudiaban porque se dedicaban al hogar, al marido y los hijos (Adrian Contreras)

De la idea paterna de que su única hija se convirtiera en cultora de belleza, pasó a convertirse en la primera mujer jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN), Siglo XXI, en aquellos años en los que se pensaba que las mujeres prácticamente sólo estaban para el cuidado del hogar y de la familia.

Ella es la doctora Margarita Dehesa Violante, especialista en Gastroenterología y Hepatología, quien en entrevista con Crónica, confiesa que “siempre fui muy terca”, y firme en sus convicciones, lo que le ayudó a abrirse paso y ganarse un lugar en una carrera profesional que era predominantemente de hombres, y a las mujeres que se atrevían a estudiar les costaba mucho trabajo salir adelante, porque pensaban que las mujeres no debían prepararse profesionalmente, porque lo suyo “era dedicarse al hogar, a la familia y a la cocina”.

Se inscribió en la UNAM, cuando su papá andaba de viaje

La pasión por la medicina, llevó a la doctora Dehesa Violante, a aprovechar que su papá andaba en un viaje de trabajo, para ir a inscribirse a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la carrera de medicina, “cuando él (su papá), regresó, pues yo ya estaba inscrita en la universidad, porque yo realmente quería ser doctora, no cultora de belleza”, y lo logró al graduarse en 1969.

En la carrera de medicina supo que el camino no iba a ser fácil, “eran alrededor de 90 hombres y apenas 10 mujeres”, pero eso no fue un impedimento para los planes de la doctora especialista en gastroenterología, quien tenaz en sus objetivos, no cejó en su empeño por una especialidad “yo quería gastroenterología”.

Hermana del desaparecido periodista y escritor, Germán Dehesa, la doctora Margarita cuenta que fue él quien siempre la apoyó e impulsó para que luchara por alcanzar sus sueños y fue así, como se aventuró en lo que se convirtió su gran pasión: medicina, aunque confiesa que “no éramos una familia adinerada, así que algunos libros los conseguía, otros me los regalaban, y siempre Germán estuvo ahí para apoyarme y darme ánimos para seguir adelante”.

La menor de los hermanos Dehesa Violante, recuerda que Ángel, el mayor, sufría crisis convulsivas desde temprana edad, lo que despertó en ella el enorme deseo de estudiar medicina “para entender y ayudar a personas en situaciones similares, porque en realidad, mi hermano murió, pero nunca supimos de qué y eso me motivó todavía más a estudiar medicina”.

En las guardias, a veces tocaba cama, en otras era el sillón

Ya en primero de medicina interna ingresó al Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán (INNCMSZ), y más adelante ingresó al Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, a lo que se convirtió en su pasión de vida: gastroenterología y hepatología.

En el IMSS, que se convirtió prácticamente en su segunda casa, y muchas veces si principal lugar de residencia por las largas jornadas de trabajo, y prácticamente le tocó “entrarle”, parejo a todo, a veces, relata, “en las guardias a veces tocaba (dormir) en cama, en otras era sillón”, pero esas experiencias la fueron forjando y fortaleciendo su idea de convertirse en una de las mejores.

Así, la doctora Dehesa Violante, tuvo el apoyo del doctor Landa, quien siempre vio en ella el potencial para convertirse en jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Siglo XXI, cargo en el que se desempeñó durante 20 años.

Reconocimientos por su trayectoria y entrega

Esa entrega, llevó a la doctora Margarita Dehesa, la llevó a que se develara un busto en bronce en su honor, en la Plaza de las Médicas y Médicos Ilustres del IMSS, en el Centro Médico Nacional (CMN) “Siglo XXI”, por su destacada trayectoria y las valiosas contribuciones al campo de la medicina.

Además, el pasado día 10 del mes en curso, recibió de manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el reconocimiento a la trayectoria profesional e institucional a la doctora Margarita Dehesa Violante, quien por 22 años fungió como la jefa de Servicios de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

A sus 80 años, la doctora Dehesa Violante, incansable se mantiene activa, ahora desde un hospital privado haciendo lo que tanto ama, y enfatiza que le gustaría ser recordada en el IMSS como alguien que dejó una huella significativa y que enseñó con total dedicación, y quien luego de tantos años de entrega a la medicina, comparte que no se casó, pero es algo que no extraña, porque, sostiene “ser mujer no debe una cuestión por la que se decida qué sí se podemos estudiar o qué no, o que obedezca a intereses...

“Las mujeres -añade-, hemos avanzado mucho en el tema de igualdad, de equidad de género, falta todavía, sí, pero se debe tomar en cuenta todo lo que se ha logrado a lo largo de muchos años, gracias al esfuerzo de muchas mujeres quienes hemos demostrado que tenemos la capacidad”, sostiene.

Su consejo es: “si una tiene sueños, hay que luchar por alcanzarlos”, comparte, quien dentro de su larga trayectoria, tiene el orgullo de presumir que también se convirtió en la segunda mujer presidenta de la Asociación de Gastroenterología, lo que sólo es reflejo de que las mujeres tenemos la capacidad.