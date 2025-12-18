Gobierno de México refuerza seguridad en carreteras y acuerda acciones con productores y transportistas

El Gobierno de México informó que sostuvo mesas de trabajo con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del sector transportista, en las que se alcanzaron acuerdos clave para atender las principales demandas del campo mexicano y reforzar la seguridad en las carreteras federales y estatales, mediante una mayor coordinación interinstitucional.

Mesas de diálogo (Cortesía)

Las reuniones fueron encabezadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, dependencias que coincidieron en que el diálogo permanente y el trabajo conjunto entre instituciones son fundamentales para garantizar la gobernabilidad, el bienestar de las y los productores agrícolas, el libre tránsito y la seguridad de quienes utilizan las vías de comunicación.

En materia de seguridad carretera, se dio seguimiento a las principales preocupaciones del sector transportista y se acordó reforzar la presencia operativa, brindar acompañamiento en los tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, con el objetivo de proteger la integridad de transportistas, productores y ciudadanía en general, así como garantizar la continuidad de las actividades productivas en todo el país.

Mesas de diálogo (Cortesía)

La mesa de trabajo con el FNRCM fue presidida por el secretario de AGRICULTURA, Julio Berdegué Sacristán, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, quienes subrayaron la importancia de avanzar en soluciones estructurales para el sector agroalimentario.

Como resultado de los encuentros, se acordó que AGRICULTURA y Alimentación para el Bienestar recibirán a un equipo técnico del FNRCM, con el fin de analizar propuestas relacionadas con la pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya, así como avanzar en la inclusión de las y los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz.

Asimismo, se estableció una ruta institucional para el análisis de los temas vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a los mecanismos formales del acuerdo y bajo la conducción de la Secretaría de Economía, además de priorizar la atención a los centros de acopio y al abasto alimentario, responsabilidad de Alimentación para el Bienestar.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso de escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas a las problemáticas del campo mexicano, al tiempo que fortalecerá las condiciones de seguridad en las carreteras para garantizar el desarrollo económico, el libre tránsito y el bienestar de la población.