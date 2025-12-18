¿Habrá aguinaldo en los Programas para el Bienestar y pensión a Adultos Mayores? Esto es lo que dice Programas para el Bienestar sobre el posible depósito de un aguinaldo (Yerania Rolón Rolón)

Programas para el Bienestar ha publicado información sobre el posible depósito de un aguinaldo para sus beneficiarios este 2025.

En recientes días, se ha hablado sobre un supuesto depósito correspondiente a un aguinaldo para los beneficiarios de la pensión para Adultos Mayores, así como de otros programas sociales.

Sobre esto, Programas para el Bienestar ha publicado en sus redes sociales que esta información es falsa, ya que no ofrecen pagos adicionales a los ya establecidos en sus calendarios oficiales.

Asimismo, recomienda a los beneficiarios de estos programas otorgados por el Gobierno de México que, en caso de que alguien se contacte con ellos ofreciéndoles el pago de un “aguinaldo navideño” o un préstamo a cuenta de su apoyo, se nieguen, pues se trata de una estafa.

Para evitar caer en un engaño, la Secretaría de Bienestar aconseja a los usuarios que revisen las cuentas oficiales de la institución o su página web, ya que toda la información es publicada por esos medios, dado que no se comunican de manera personal con los beneficiarios

“¿Te ofrecen un aguinaldo a nombre de algún Programa para el Bienestar? ¡Es FALSO! Los Programas para el Bienestar no ofrecen pagos adicionales a cambio de información tuya ni de nada.” Fue lo publicado en sus redes sociales.

😱 ¿Te ofrecen un aguinaldo a nombre de algún Programa para el Bienestar? ¡Es FALSO!



👉 Los Programas para el Bienestar no ofrecen pagos adicionales a cambio de información tuya ni de nada. ❌



Infórmate en: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/SCNqAVLWXn — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 18, 2025

¿Qué dice la ley sobre el pago de aguinaldo en apoyos sociales?

En México, el aguinaldo es una prestación laboral, la cual se encuentra establecida de forma expresa en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no aplica para los apoyos sociales, como los que ofrecen los Programas para el Bienestar.

Dado que los Programas para el Bienestar se rigen bajo reglas de operación administrativas, que son aprobadas anualmente por el gobierno federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y no por la Ley Federal del Trabajo, a los beneficiarios de los programas como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores no aplica el pago de aguinaldo.

¿Cuáles son los apoyos que pertenecen a los Programas para el Bienestar?

Los Programas para el Bienestar son un conjunto de iniciativas y políticas públicas implementadas por el Gobierno de México para apoyar a diferentes segmentos de la población.

Algunos de los programas que pertenecen a estas iniciativas son: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, entre otros.

Por lo que, si eres beneficiario de algunos de estos apoyos sociales, no recibirás un pago correspondiente al aguinaldo.